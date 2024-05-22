Хуситы сбили очередной американский беспилотник Reaper и пригрозили расширить масштабы операций от Красного и Аравийского морей до Средиземного моря и Индийского океана .

По материалам зарубежной прессы. Хуситы сбили очередной американский беспилотник Reaper и вновь пригрозили атаковать корабли в Средиземном море





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Используя отечественные модификации советского зенитно-ракетного комплекса "Куб", йеменские ополченцы превратили уничтожение беспилотников General Atomics MQ-9 Reaper в целое искусство, сбивая в небе ударные БПЛА стоимостью 32 миллиона долларов за единицу. Пентагон интенсивно использует "Жнецов" в воздушном пространстве Йемена на фоне частичной блокады хуситами акватории Красного моря.

Йеменские ополченцы сообщили об уничтожении еще одного MQ-9 Reaper с помощью зенитно-ракетного комплекса местного производства.

В заявлении, опубликованном в пятницу и переданном йеменским информационным агентством SABA, ополченцы заявили, что их силы противовоздушной обороны сбили американский беспилотник над Марибом (западный Йемен), где он "совершал враждебные действия" в четверг вечером. Американские военные пока не подтвердили факт потери передового дрона.

Однако на распространившихся в сети кадрах видны обломки беспилотника, по размерам и внешнему виду очень похожего на "Жнеца". Хуситы обычно не сообщают об уничтожении вражеской техники, если это не произошло на самом деле. Предыдущие атаки на "Жнецов" впоследствии были косвенно подтверждены Пентагоном. Это как минимум пятый уничтоженный в небе над Йеменом БПЛА Reaper с октября 2023 года.

Американские войска массово развернули "Жнецы" в регионе, пытаясь ослабить ракетный и беспилотный потенциал Йемена, задействованный хутистами для частичной блокады Красного моря, нацеленной на коммерческие суда и военные корабли Израиля, Соединенных Штатов и Великобритании.

Поступившие на вооружение Военно-воздушных сил США в 2008 году, "Жнецы" имеют 27-часовой запас хода и практический потолок в 50 000 футов (15 тысяч метров). США активно применяли их в операциях над Йеменом, Афганистаном, Ираком и Сирией на протяжении более 15 лет. Всего было построено более 300 таких аппаратов.

Вооруженные БПЛА длиной 11 и размахом крыла 20 метров способны нести до 1700 кг боеприпасов на семи внешних жестких подвесках и могут перемещаться со максимально скоростью около 400 километров в час, при этом крейсерская скорость дрона составляет 250 километров в час.

На снимке: Абдул-Малик аль-Хуси — лидер группировки йеменских зейдитов Ансар Аллах после гибели своего брата Хусейна аль-Хуси (1956−2004), в честь которого бойцов группировки называют «хуситами»

Хуситы обещают продолжать атаки в Красном море до тех пор, пока Израиль не прекратит военную операцию в секторе Газа, и отвергают усилия США и их союзников добиться прекращения ракетных и беспилотных ударов - как путем угроз, так и с помощью попыток подкупа. Сбитие "Рипера" произошло через несколько часов после того, как ополченцы в очередной раз пригрозили атаковать израильские суда в Средиземном море.

"Мы будем атаковать любое судно, направляющееся в Израиль, которое окажется в зоне досягаемости нашего оружия", - заявил лидер группировки йеменских хуситов Абдул-Малик Аль-Хуси в своей речи в четверг. "Для нас не существует красных линий. Мы методично наносим удары по чувствительным стратегическим целям, от которых страдает враг, и мы с Божьей помощью доберемся до них", - сказал он.

Аль-Хуси вновь обвинил США в "соучастии в военном преступлении сионистского режима против палестинского народа" и молчаливом одобрении Вашингтоном атаки Тель-Авива на Рафах.

"Мы будем стремиться усилить четвертую фазу эскалации с точки зрения импульса и силы ударов", - отметил Аль-Хуси, имея в виду серию эскалационных действий ополченцев. В частности, речь идет о попытках нанести прямой удар по Израилю и расширении масштабов операций от Красного и Аравийского морей до Индийского океана и Средиземного моря.

Аль-Хуси также сообщил, что с начала года ракеты и беспилотники хуситов более ста раз наносили удары по американским кораблям, курсирующим в регионе, а израильские корабли и портовая инфраструктура становились мишенью более 40 раз при этом было задействовано 211 ракет.

"Четвертая фаза" кампании предусматривает атаки на все корабли, которые нарушают решение о запрете на проход судов в Израиль и направляются в порты оккупированной Палестины через Средиземное море. Они будут атакованы в любом районе, находящемся в пределах досягаемости наших вооруженных сил", - заявил лидер йеменских хуситов.

Кампания хуситов привела к гибели гораздо меньшего количества людей, чем породивший ее кризис в Газе, когда в результате израильских атак погибли почти 35 000 палестинцев и более 79 000 были ранены, причем большинство из них - мирные жители" сообщает Sputnik News. В результате ударов ракет и беспилотников хуситов погибли три моряка торгового судна, еще пять человек получили ранения. Всего было повреждено не менее 20 торговых кораблей. Одно судно затонуло. В результате авиаударов США и Британии по Йемену погибли по меньшей мере 50 йеменцев и еще 35 получили ранения. MQ-9 Reaper выполняет тренировочный полет над учебно-испытательным полигоном в Неваде, 15 июля 2019 года. Фото ВВС США, Airman 1st Class William Rio Rosado

То, чего "не хватает" в этой кампании в плане большего количества потерь со стороны противника, компенсируется экономическими и психологическими эффектами: хуситам удалось унизить американских военных, оказавшихся неспособными остановить ополченцев из одной из самых бедных и раздираемых конфликтами стран мира. Действия хуситов также нанесли ущерб в десятки миллиардов долларов экономикам разных стран мира, включая Израиль: тысячи грузовых судов были вынуждены изменить свой маршрут, дабы избежать прохода через Красное море и не стать мишенью для нападений.

. Йеменскик зейдиты Ансар Аллах сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper в районе Маиб. Это уже пятый сбитый ими американский разведывательно-ударный БПЛА за последние 12 месяцев.