Продажи iPhone в Китае падают, поскольку правительство Поднебесной вводит запреты, а местные производители захватывают рынок,

Продажи iPhone в КНР стремительно снижаются, поскольку Пекин вводит запреты, а местные игроки захватывают рынок. И тем не менее Apple по-прежнему использует ресурсы китайских компаний для обеспечения более 80 % своих потребностей.

Apple нуждается в Китае больше, чем Китай в Apple. Image: X Screengrab

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Компания Apple опустилась на пятое место в рейтинге продаж мобильных телефонов в Китае, уступив местным конкурентам Huawei, OPPO, Honor и Vivo.

Китайские мобильные устройства постепенно сокращают разрыв в производительности с iPhone от Apple. В то время же на фоне притеснений китайских технологических компаний со стороны властей США покупка отечественной продукции стала для многих китайцев поводом для национальной гордости.

Недавно власти Китая ввели в отношении Apple "местные ограничения", в том числе запрет на использование iPhone в отдельных государственных учреждениях и контролируемых государством компаниях как минимум в восьми провинциях по соображениям безопасности.

С декабря прошлого года сотрудникам указанных учреждений и предприятий, в том числе в преуспевающих прибрежных регионах, рекомендовано "приобретать и использовать на работе мобильные телефоны отечественных брендов". Ранее в этом месяце китайские регулирующие органы потребовали от Apple убрать из App Store в КНР сервис обмена сообщениями WhatsApp и социальную медиаплатформу Threads Meta.

На данный момент сложно оценить влияние этих запретов на сокращение продаж Apple на внутреннем рынке Китая. Американская компания Apple продолжает терять свои позиции в рейтингах, несмотря на увеличение числа китайских поставщиков и частые визиты генерального директора Тима Кука в КНР для демонстрации своей приверженности китайскому рынку. Продажи мобильных телефонов в Китае: доля рынка за 1 квартал 2024 года. Sources: Данные от Canalys, диаграмма от Asia Times

По данным консалтинговой компании Canalys, в первом квартале 2024 года продажи мобильных телефонов Apple упали на 25 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом доля компании на рынке за тот же период сократилась с 20 до 15 процентов.

Продажи Huawei выросли на 71 процент, а доля рынка увеличилась с 10 до 17 процентов. OPPO и Vivo также потеряли долю рынка, однако не так сильно, как Apple. Honor - дисконтный ранее принадлежавший Huawei - увеличил свою долю с 14 до 16 процентов. Xiaomi расположилась на шестом месте, вплотную приблизившись к Apple.

Данные Counterpoint Market Pulse незначительно отличаются, но также демонстрируют существенное снижение доли Apple и заметный рост - Huawei. Список поставщиков Apple за прошлый финансовый год свидетельствует о том, что китайские компании увеличили свое лидерство, достигнув отметки в 30 процентов. Тайваньские, американские и японские компании по-прежнему занимают второе, третье и четвертое места, хотя в целом их позиции сократились.

В список вошли 187 компаний, на долю которых, по данным Apple, пришлось 98 процентов прямых расходов компании на закупку материалов, производство и сборку в 2023 финансовом году, завершившемся в сентябре прошлого года. Число вьетнамских и тайских компаний в списке увеличилось в связи с общим оттоком дешевых сборочных предприятий из Китая в страны Юго-Восточной Азии.

Продажи сотовых телефонов в Китае ( млн штук) Sources: Данные от Canalys, диаграмма от Asia Times

Анализ Nikkei Asia указывает на 40-процентный рост числа компаний, работающих во Вьетнаме, до 35. Однако 13 из них фактически являются китайскими поставщиками. Число южнокорейских компаний в списке сократилось, а число европейских возросло, однако в целом их доли составили менее 10 процентов. Число индийских компаний осталось неизменным - 14. По мнению отраслевых аналитиков, удивителен тот факт, что в списке Apple более 80 процентов поставщиков компании представлены в Китае.

"Во всем мире для нас нет более важной цепочки поставок, чем Китай. Мы строим и инвестируем все больше и больше", - отметил генеральный директор Apple Кук в интервью China Daily во время своей поездки в Китай в марте этого года. "Сегодняшние фабрики намного современнее. И через 10 лет мы будем продолжать двигаться вперед".

Портал DigiTimes назвал восемь новых поставщиков Apple в Китае, среди которых Baoji Titanium Industry, поставщик термоинтерфейсов и графита Jones Tech, производитель сверхтонкой проволоки Zhejiang Tony Electronic, компания Paishing, занимающаяся печатью и упаковкой, производитель светодиодов San'an Optoelectronics и поставщик прецизионных компонентов и производственных услуг Shenzhen BSC Technology.

Apple не просто увеличивает число поставщиков, чтобы задобрить власти Китая: Недавно эксперты DigiTimes обнаружили, что из числа поставщиков Apple были исключены четыре китайские компании. Кроме того, Apple активно расширяет производство в Индии и странах Юго-Восточной Азии.

Apple удалила из App Store в Китае мессенджер WhatsApp и соцсеть Threads

Но при этом Apple явно не собирается сворачивать сотрудничество с Китаем, где по-прежнему производится большая часть ее продукции и где в четвертом квартале 2023 года она получила почти 17 процентов выручки. А вот как компания будет решать проблему стремительно сокращающейся доли рынка в Китае — это уже совсем другая история.