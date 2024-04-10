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amv212
Умер предсказавший существование бозона нобелевский лауреат Питер Хиггс
Нобелевский лауреат по физике Питер Хиггс скончался на 94-м году жизни

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Нобелевский лауреат физик-теоретик Питер Хиггс скончался в возрасте 94 лет. Он выдвинул идею о существовании частицы, которая придает другим частицам массу. Сейчас она называется бозоном Хиггса и была открыта на Большом адронном коллайдере в ЦЕРНе в 2012 году.

Питер Хиггс, физик-теоретик предсказавший существование бозона Хиггса, умер в возрасте 94 лет. На снимке: физик Питер Хиггс в Италии в 1996 году Leonardo Cendamo/Getty Images

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Знаменитый физик-теоретик Питер Хиггс скончался в возрасте 94 лет. Работа Хиггса, объясняющая, как элементарные частицы приобретают массу, принесла ему Нобелевскую премию в 2013 году и стала ключевым элементом стандартной модели физики частиц. Он ушел из жизни в своем доме в Эдинбурге (Великобритания) 8 апреля после непродолжительной болезни.

 В 1964 году, работая преподавателем в Эдинбургском университете, Хиггс сделал предсказание, которое позже оказало огромное влияние на развитие физики: он предположил о существовании поля, заполняющего пространство Вселенной. Оно придало массу частицам через несколько мгновений после Большого взрыва. Это поле должно было ассоциироваться с собственной частицей, которая впоследствии была названа бозоном Хиггса.

Бозон Хиггса стал основополагающим предсказанием стандартной модели физики частиц и получил прозвище "частица бога", которое сам Хиггс в 2017 году назвал "неудачным миксом теоретической физики с плохой теологией".

После долгих лет поисков доказательств существования бозона Хиггса он был наконец обнаружен в лаборатории физики элементарных частиц ЦЕРН в Швейцарии в 2012 году. Год спустя Питеру Хиггсу была присуждена Нобелевская премия - одна из многих премий и наград, полученных им за свой вклад в науку.

Открытие бозона Хиггса считается самым значительным достижением работы Большого адронного коллайдера, но оно также ознаменовало начало удивительного периода в физике элементарных частиц: все частицы, предсказанные стандартной моделью, найдены - но что же дальше? Сам Хиггс надеялся, что с помощью коллайдеров ученым удастся связать физику частиц с космологией и поиском темной материи и темной энергии, но эти вопросы до сих пор остаются открытыми.

Даже после выхода на пенсию в 1996 году Хиггс продолжал участвовать в конференциях по физике и поддерживать сотрудничество с учеными и студентами. Он часто рассуждал о суперсимметрии - концепции физики, в которой у каждой известной частицы есть суперпартнер с другим спином. У фотона — фотино, кварка — скварк, хиггса — хиггсино и т.д.   "Если мы действительно живем в суперсимметричной Вселенной" - говорил Хиггс, - "то значит должно существовать еще много частиц, которые нам предстоит открыть".

#бозон хиггса #питер хиггс
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Умер британский лауреат Нобелевской премии по физике Питер Хиггс
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