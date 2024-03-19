Как показал анализ костей мамонта, погибшего около 1,2 миллиона лет назад, его мясом могли полакомиться как древние люди, так и саблезубые кошки.

На скелете южного мамонта, обнаруженном в Испании, присутствуют порезы от каменных орудий и отметины от зубов плотоядных, что говорит о том, что его мясом питались как гоминины, так и представители семейства кошачьих

Иллюстрация: Хесус Гамарра. (ScienceDirect)

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Южные мамонты (Mammuthus meridionalis) были крупнее современных слонов и обитали в Евразии в эпоху плейстоцена. Недавно Хосе Йраведра (José Yravedra) из Мадридского университета Комплутенсе и его коллегам удалось изучить кости мамонта более тщательно.

Исследовав с помощью лупы "каждый миллиметр костной поверхности", команда обнаружила на ребрах и тазовых костях мамонта следы от порезов, которые могли быть сделаны многочисленными каменными орудиями, найденными на месте раскопок, а также отметины от зубов саблезубых кошек.

Чтобы выяснить истинную причину появления следов на костях древнего животного, команда изготовила кремневые и известняковые инструменты, аналогичные тем, что были найдены на месте раскопок, и использовала их для разделки свиных конечностей. Затем с помощью сканера они построили 3D-модель новых и древних следов от порезов и обучили искусственный интеллект различать следы от порезов и отметины от зубов, говорит Йраведра.

Полученные результаты указывают на то, что и древние люди, и саблезубые кошки выбирали самые мясистые части туши. Однако ученым не удалось выяснить, кто из них добрался до туши первым, и как именно мамонт погиб. Команда отмечает, что найденные на месте раскопок орудия труда не были бы достаточно прочными, чтобы убить столь крупное животное, а саблезубые кошки могли напасть на взрослого мамонта, только если он уже был болен или умирал. Учитывая размер мамонта на момент гибели, ученые предположили, что он мог умереть естественной смертью от старости.

Употребление мяса древними гомининами является предметом жарких дискуссий. Один из ключевых вопросов касается их доступа к тушам крупных млекопитающих, в том числе представителей мегафауны. Результаты, полученные с помощью микростратиграфического и микроморфологического анализа отложений на основе тонких срезов, показывают, что эта особь погибла в болотистой среде. Иллюстрация: Хесус Гамарра. (ScienceDirect).Южный мамонт, вес которого приблизительно составлял 3 тонны, вполне мог служить пищей как для людей, так и для саблезубых кошек. По словам члена команды Хуана Мануэля Хименеса-Аренаса из Университета Гранады (Испания), тот факт, что оба этих вида питались падалью, говорит о том, что в данном случае между ними не было конкуренции. "Природа не всегда красная от зубов и когтей", - говорит он.