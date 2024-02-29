Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
amv212
Ученые заявили, что технологии стремительно приобретают человеческие качества
Исследователи считают, что технологии стремительно меняют привычные формы, все больше приобретая антропоморфные черты

реклама

Антропоморфизм - перенесение образа и свойств человека на нечеловеческие объекты - набирает обороты среди исследователей технологий, особенно когда речь идет о чат-ботах с искусственным интеллектом.

Исследователи считают, что технологии стремительно меняют привычные формы, все больше приобретая антропоморфные черты. Но должны ли мы относиться к технологиям как к людям? Peepo/Getty Images

реклама

В академических исследованиях все чаще встречается антропоморфизация технологий - тенденция, которая может ввести общественность в заблуждение относительно того, насколько мощным на самом деле является искусственный интеллект и другие передовые достижения.

Майра Ченг и ее коллеги из Стэнфордского университета (Калифорния) проанализировали содержание более 655 000 научных публикаций, вышедших в период с мая 2007 года по сентябрь 2023 года, а также заголовки примерно 14 000 новостных статей, в которых цитировались некоторые из этих работ. Они оценили, насколько часто в каждом тексте используются личные местоимения, такие как "он" и "она", вместо "оно", а также а также насколько часто в них употреблялись глаголы эмоций.

Исследователи обнаружили, что со временем способ описания технологий в научных статьях изменился. Согласно их системе оценки, уровень антропоморфизма - когда мы приписываем человеческие качества нечеловеческим объектам, инструментам или концепциям - увеличился примерно на 50 процентов. В новостных материалах антропоморфизм технологий проявлялся чаще, чем в научной литературе, хотя с течением времени этот показатель практически не изменился.

В частности, научные статьи, посвященные большим языковым моделям (БЯМ), таким как ChatGPT, чаще получали более высокие оценки за антропоморфизм, чем статьи, посвященные другим технологическим формам. Ченг говорит, что ей захотелось разобраться в этом вопросе после того, как она заметила антропоморфные метафоры и фразеологизмы в научных работах, которые ей поручили рецензировать. "Я не думаю, что вам следует использовать такой язык, потому что это чревато последствиями, - говорит она.

Кристалл времени позволил увеличить производительность "идеальной" квантовой системы на 28 кубитов

В частности, говорит она, это может привести к преувеличению возможностей технологий, что может перевернуть представление о том, как с ними работать и контролировать. Это особенно актуально для искусственного интеллекта, который, как отмечает Ченг, назван так, что уже по своей сути является антропоморфным.

"Антропоморфизм заложен во все наши способы построения и использования языковых моделей", - говорит она. "Это двойственная ситуация, в которой мы оказались: пользователи и создатели языковых моделей вынуждены использовать антропоморфизм, но в то же время использование антропоморфизма приводит ко все более и более ошибочным представлениям о том, на что способны эти модели".

"Это то, что с самого начала было проблемой искусственного интеллекта", - говорит Мелани Митчелл из Института Санта-Фе в Нью-Мексико. "Это очень сильно влияет на то, что мы думаем об этих системах". Митчелл считает, что проблема усугубляется по мере того, как чат-боты становятся все более человекоподобными и бегло излагают свои мысли, что заставляет пользователей проецировать на них свои человеческие качества. "Люди очень склонны проецировать человеческие качества на системы, что порождает предположения о том, как эти системы могут действовать и насколько им можно доверять", - утверждает Митчелл.

Член команды Кристина Глигорич, также работающая в Стэнфордском университете, говорит, что наделение робота человеческими качествами - обычное дело. "Использовать стандартный язык — это очень естественно", - утверждает она. "Антропоморфизм — это метафора или "мысленный ярлык", который мы используем для описания предметов и вещей". Однако она считает, что, прежде всего, в научном сообществе важно использовать правильные обороты речи, а исследователям - внимательнее относиться к тому, как презентуются технологии.

Определенную роль в этом процессе может сыграть и общественность, если будет более скептически относиться к технологиям и их возможностям - ведь все начинается с того, как мы о них говорим. "[Антропоморфизм] в итоге заставляет нас слишком доверять системе", - считает Митчелл. "А потом мы неприятно удивляемся, когда они не справляются с задачей или вы видите что-то совершенно бесчеловечное".

#технологии #искусственный интеллект #нейросети #gpt-4
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Завод «Купол» приступил к масштабной модернизации зенитно-ракетных комплексов «Тор»
2
Defense24: подбитый Abrams, на самом деле не имеет серьезных повреждений
11
"Гиперзвуковые цели поразить способен": российское МО рассказало про испытания С-500 «Прометей»
2
Илон Маск: X теперь предлагает пользователям 1 миллион объявлений о вакансиях
+
Белый дом призвал разработчиков ПО отказаться от небезопасных С и С++ и перейти на Python и Rust
9
Forbes: Боевые возможности Су-24М могут быть повышены за счет Mirage 2000D
+
Nature Astronomy: Астероид стал «совершенно другим телом» после столкновения с зондом НАСА
+
Российская армия подходит к Часову Яру южнее Попова леса, продвигается вперед к Орловке
2
В России предлагают использовать переработанный мусор для строительства дорог
4
После DDoS-атаки владелец сайта получил счёт на $100 000 за трафик
2
Новый тип памяти может заменить SSD и ОЗУ
1
Глава ДНР: Авдеевка полностью очищена от ВСУ, но это не значит, что там безопасно
+
Ubisoft пытается убедить общественность в том, что у Skull and Bones рекордный уровень геймерской вовлечённости
+
Motorola и Samsung представили гибкие «телефоны»-браслеты, а Honor - смартфон с ИИ Meta Llama 2
+
Украинские формирования вынуждены отступать к третьей оборонительной линии
2
MacRumors: Стало известно, какие модели iPhone получат новую iOS 18
+
Астрономы обнаружили три новых спутника в нашей Солнечной системе
+
Американский лунный модуль "Одиссей" опрокинулся на Луне на бок и прекратит сегодня свою работу
6
Пилоты и БПЛА объединятся в авиагруппы шестого поколения
1
Революционная тандемная солнечная батарея имеет КПД 38,91%
+

Популярные статьи

Какую видеокарту выбрать экономному геймеру в 2024 году — 7 лучших моделей
52
Снижаем шум вентиляторов компьютера своими руками - руководство для чайников
16
7 самых продаваемых видеокарт февраля 2024г с лучшим соотношением между ценой и производительностью
15
Появляется все больше новостей о неудачах Sony PlayStation 5
16
Собираем топовый ПК 2024 года для игр, стриминга и работы с видео — с монитором и периферией
11
"Остров акул", "Призрачная станция", "Пустоши": краткий обзор трех фильмов
2
Турция может начать экспорт истребителя 5-го поколения TF-X в Азербайджан, ОАЭ, Индонезию и Пакистан
2
АМ5 vs АМ4 – на какой платформе выгоднее собрать компьютер, и при чём тут скрытый потенциал
116
Министр обороны Франции рассказал о том, как ПВО России предупредила французский АВАКС
8
Обозреватель NI де Верну: США не могут ничего сделать с российской программой импортозамещения
8

Сейчас обсуждают

E. S.
17:19
"Запустил" - значит не сбил? Не сбил простой тупой крупный беспилотник???
Немецкий фрегат Hessen выпустил в Красном море две ракеты по американскому беспилотнику MQ-9
Workshop
17:17
Генерирую три фейковых ануса на 1 реальный
GeForce RTX 5090 будет на 70% быстрее GeForce RTX 4090, но цена видеокарты может составить $2500
Блейд
17:16
Вы только посмотрите на зю. Как можно текст менять. Чатжпт ничего личного....только кэш на клокеше рубить.
Собираем быстрый, тихий и недорогой ПК для геймера, который очень любит экономить электричество
OgoGoLog
17:16
"А есть сомнение?машина находилась далеко от фронта" Далеко от фронта. Гы. Есть сомнения. Гы. ЭксПЕРД. xD https://t.me/infantmilitario/120780 "Бердичи в настоящее время находится под контролем России...
Defense24: подбитый Abrams, на самом деле не имеет серьезных повреждений
Китя
17:10
За 50р можно ноут купить. Который по всем параметрам опустит эту убогую сборку. Автор нубасик в железе, больше не пищи про ПК. Это не твое.
Собираем полностью синий ПК за 49264 рубля - для тех, кто в синей теме
Александр Иванов
17:08
Почти как путинский рывок.
AutoFlight провела первый в мире автономный межгородской полет электрического аэротакси
AleksK
17:04
Вдоль каких границ, кастрюля. У тебя совсем плохо с географией? Хотя у кастрюль свой магический глобус цеевропы.
Турция может начать экспорт истребителя 5-го поколения TF-X в Азербайджан, ОАЭ, Индонезию и Пакистан
slikts
16:53
Слышали уже не первый год подобную чушь.
GeForce RTX 5090 будет на 70% быстрее GeForce RTX 4090, но цена видеокарты может составить $2500
Артём Николаев
16:52
И только в тестах трассировки ануса.
GeForce RTX 5090 будет на 70% быстрее GeForce RTX 4090, но цена видеокарты может составить $2500
Workshop
16:49
Причем быстрее на 70% она будет благодаря DLSS4.0
GeForce RTX 5090 будет на 70% быстрее GeForce RTX 4090, но цена видеокарты может составить $2500
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем