Ремейк культового мультфильма Disney покоряет кинотеатры

Мировая премьера фильма «Лило и Стич» состоялась ровно месяц назад – 22 мая 2025 года, но фильм продолжает удерживать внимание массового зрителя. За последние выходные, по сообщениям BoxOfficeReport, новой экранизации удалось заработать 19.7 миллионов долларов, доведя тем самым общую копилку до суммы в 900 миллионов. Из этой суммы более 520 миллионов приходится на мировой прокат за пределами США.

Исходя из такой высокой выносливости в прокате, многие аналитики не сомневаются в том, что кинолента сможет забрать свой заветный миллиард. Проект стал крайне успешным для Disney за последние годы, особенно учитывая тот факт, что бюджет фильма был скромным по меркам современного Голливуда – всего 100 миллионов долларов.

Несмотря на то, что в живой экранизации имеются отличия от оригинального мультфильма, зрителям пришелся по душе ремейк. Зрители, сходившие в кинотеатры, заверяют, что Disney смог смог снять фильм, который понравится как новой аудитории, так и давним поклонникам. На известном киноагрегаторе Rotten Tomatoes фильм получил 71% положительных рецензий от критиков и 93% от простых зрителей.