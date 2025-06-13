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Amogus54
Продажи Devil May Cry 5 превысили 10 миллионов копий
Такого показателя удалось добиться благодаря аниме по мотивам игры

Capcom выпустила пресс-релиз на своем сайте, в котором похвасталась новой отметкой о количестве проданных копий Devil May Cry 5, последней игрой франшизы, которая вышла в 2019 году. Компания заявляет, что в 10 миллионов копий входят все совокупные продажи на всех доступных платформах.

В пресс-релизе отмечается, что этому поспособствовали исключительный игровой процесс, а также интересный фанатам сюжет. Помимо основных заслуг самой игры, отмечается о влиянии аниме Devil May Cry, вышедшее на Netflix 3 апреля 2025 года. 

Анимационный сериал получил признание критиков по всему миру и смог собрать не менее 5,3 миллиона просмотров в течение первой недели после запуска и занял четвертую позицию во всем мире в разделе «Шоу | Английский язык» на Netflix.

Вся серия DMC на данный момент насчитывает тираж более 33 миллионов проданных копий. Несмотря на успех, Capcom не спешит анонсировать Devil May Cry 6. В студии сейчас фокус на других крупных IP, включая Resident Evil и Monster Hunter. Однако, учитывая рост популярности серии и успешную синергию с мультимедийными проектами, продолжение может являться лишь вопросом времени.

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#новости игр #новости игровой индустрии #capcom #netflix #аниме #devil may cry 5 #devil may cry
Источник: capcom.co.jp
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