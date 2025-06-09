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Amogus54
Nintendo отложила выход фильма «The Legend of Zelda» на 2027 год
В заявлении говорится, что студии необходимо «дополнительное время» для улучшения качества фильма

В заявлении Сигэру Миямото, которое было опубликовано в соцсетях, сообщается о переносе даты выхода фильма «The Legend of Zelda» на 7 мая 2027 года. Напомним, что ранее Nintendo и Sony Pictures планировали выпустить фильм в прокат 26 марта 2027 года.

Сам Сигэру Миямото, директор и генеральный менеджер Nintendo EAD, сообщил о том, что перенос фильма вызван потребностями в улучшении качества картины, которые вызвали задержки в процессе производства. Миямото поблагодарил всех фанатов Зельды за проявленное терпение.

На сегодняшний день известно не так много подробностей о фильме. Нет данных об актерах, которые сыграют главные роли. По слухам, саму Зельду может сыграть Хантер Шефер. Однако официально уже утвержден режиссер. Им выступит Уэс Болл, о чем стало известно в ноябре 2023 года. Режиссер известен по работе над такими проектами как трилогия «Бегущий в лабиринте» и «Планета обезьян: Новое царство». Продюсерами картины являются Сигеру Миямото и Ави Арад, а за сценарий отвечает Дерек Коннолли («Мир Юрского периода»). 



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#новости игр #новости игровой индустрии #nintendo #кино #новости кино #zelda #legend of zelda #2027
Источник: ign.com
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