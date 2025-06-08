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Amogus54
Первые кассовые сборы «Балерины» стали одними из самых низких во франшизе «Джона Уика»
Спин-офф с Аной де Армас сможет обойти по сборам только первый фильм про Джона Уика

На этой неделе во всем мире начался полноценный прокат нового фильма во франшизе «Джона Уика», посвященный наемнице, которую сыграла кубинская актриса Ана де Армас. По сообщениям Deadline, «Балерина» сможет собрать кассовых сборов на сумму около 25,5-27,5 миллионов долларов на внутреннем рынке США. Это один из самых слабых стартов во франшизе. Хуже показал себя только самый первый фильм, который вышел в 2014 году с дебютом в 14,4 миллиона долларов в первый уикэнд в США.

Ранее аналитики предсказывали сумму в 30 миллионов долларов, и фильм оказался совсем близко к этой отметке. Однако такие сборы – это не повод ставить клеймо «провала» на фильме. Зрители оценили проект по достоинству, фильм получил оценку "A-" на CinemaScore, а также 75% положительных отзывов критиков и целых 94% у простых зрителей на Rotten Tomatoes. Данные показатели являются одними из самых высоких во франшизе.

Благодаря сарафанному радио фильм может собрать дополнительные доллары в прокате. Некоторые зрители, возможно, не были уверены, что фильм о Джоне Уике может работать без Джона Уика в главной роли, и не спешили идти в кинотеатры смотреть «Балерину» в первые выходные. Но теперь, когда фильм расхваливали как хорошее времяпрепровождение в кино, зрители могут быть уверены в том, что их деньги за билет не будут потрачены зря. «Балерина» получилась достойным дополнением к франшизе, иллюстрируя, как франшиза может существовать и без главного героя Киану Ривза.

События фильма происходят между 3 и 4 частями «Джона Уика». Ана де Армас сыграла Еву Макарро, по кличке «Кикимора», члена синдиката «Руска Рома». Героиня лишилась отца в детстве и теперь стремится отомстить своим обидчикам. 

В России фильм находится в официальном прокате, благодаря чему он появился в кинотеатрах одновременно со всем остальным миром, а качество картинки и звука будет на высоком уровне.

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#кино #фильмы #новости кино #джон уик #балерина
Источник: deadline.com
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