Скорее разработчики отказались от реализации этих задумок

Релиз игры на ПК состоится 12 июня, но активные пользователи уже начали изучать файлы, которые стали доступны в демо-версии игры. Благодаря этому, стало известно, что разработчики планировали добавить в игру кооперативный режим с общим разделенным экраном.

В названии некоторых файлов также упоминается PvP. Кроме того, энтузиастам удалось активировать режим cплит-скрина. Ожидать официальных дополнений для игры с друзьями не приходится, поскольку студия Shift Up на данный момент занята работой над сиквелом игры и разработкой нового проекта – Project Spirits. Однако это не отменяет того факта, что для игры могут выйти моды, добавляющие новые режимы.

Недавно глава корейской студии лично заявил, что поддерживает моддинг на ПК. По его словам, моддеры и пользователи могут рассчитывать на поддержку.

Сама игра изначально была ограниченно доступной в Steam в ряде регионов из-за требований PSN. Но разработчики донесли до Sony свою позицию и сделали игру более доступной, поскольку подключение к PSN полностью опционально.