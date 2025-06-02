IO Interactive показали постер игры и обещали поделиться подробностями

Новая игра про Джеймса Бонда была анонсирована еще в далеком 2020 году с небольшим тизером, который был выполнен в стиле титров к фильмам. С тех пор утекло много деталей об игре от различных инсайдеров, но сейчас студия IO Interactive готова поделиться первыми официальными подробностями об игре.

Компания опубликовала постер к игре и пообещала представить игру ужена этой неделе. На постере изображен главный герой, но он не выглядит как легендарный агент 007, как минимум из-за отсутствия своего костюма. Это, в свою очередь, подтверждает информацию, что игра представит оригинальную историю, в которой нам покажут становление Джеймса Бонда.

Сама компания IO Interactive имеет планы как минимум на трилогию игр о знаменитом спецагенте. Скорее всего, игра будет напоминать последние игры о Hitman от тех же разработчиков, о чем также утверждали различные инсайдеры.

Сама же студия полгода назад искала художника маркетингового трейлера. Исходя из описания вакансии, стоит ожидать кинематографичный трейлер с большим упором на красивый визуал.