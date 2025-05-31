После внезапной отмены игры появились новые подробности относительно решения Electronic Arts прекратить разработку.

Несколько дней назад стало известно о прекращении разработки игры про Черную Пантеру из Marvel и роспуске команды Cliffhanger Games. Теперь же Джейсон Шрайер, известный игровой журналист и инсайдер поделился подробностями того, что послужило причиной такого решения от Electronic Arts.

По словам журналиста сюжет, казалось бы, был готов, руководители EA, как сообщается, «были разочарованы» отсутствием прогресса в разработке игры. Менеджеры студии остались недовольный тем, что за долгие четыре года разработки игра не перешла в активную стадию производства, а все еще находилась в пред-продакшене.

В сообщении Шрайера говорилось, что новость об отмене игры стала большой неожиданностью для сотрудников Cliffhanger Studios, особенно с учетом того, что студия активно нанимала сотрудников и уже была готова к активной разработке.

Чёрная Пантера должна была стать игрой, построенной вокруг системы, аналогичной системе Немезис из Middle-earth: Shadow of Mordor, в которой игрок принимал роль одного из комиксных персонажей, вроде Т'Чаллы, Киллмонгера и Шури, в борьбе за мантию Чёрной Пантеры на фоне вторжения Скруллов в Ваканду.