По всей видимости, компания не планирует возвращаться в ближайшее время

Компания ООО «Майкрософт Рус», которая является основным юридическим лицом компании Microsoft в России, планирует официально объявить себя банкротом. Соответствующее заявление было подано представителями компании, сообщает ТАСС со ссылкой на портал «Федресурс». В базе данных этого сайта «Федресурс» указано, что одним из кредиторов компании является Газпромбанк.

Ранее уже было известно о том, что Microsoft ликвидировала свои дочерние компании и офисы в 13 городах России, зимой этого года. Тем не менее, у Microsoft остаются еще три структуры, зарегистрированные в России. Этими компаниями являются: «Майкрософт Девелопмент Центр Рус», «Майкрософт Мобайл Рус» и «Майкрософт Пейментс Рус». Тем не менее, «Майкрософт Мобайл Рус» прекратила свою деятельность на территории страны еще в 2016 году.

Ранее РБК сообщали о наличии четырех исков, которые были поданы на «Майкрософт Рус» с начала 2025 года. Общая сумма исков с начала года составила 110 миллионов рублей. Начиная с 2022 года компания регулярно получала подобные иски и с тех пор общая сумма исков составила примерно 341 миллион рублей, включая этот год.



