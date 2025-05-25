Пиковый онлайн STAR WARS Battlefront II поставил новый рекорд спустя 5 лет после выхода в Steam

Матс Хельге Хёльм, работавший над обеими частями Star Wars: Battlefront, поделился на Reddit, что он и многие его товарищи хотели бы вернуться в Electronic Arts и поработать над продолжением популярной серии игр.

Одновременно с этим, игроки начали массово возвращаться в Star Wars Battlefront II, обновив ее максимальный пик онлайна на платформе Steam. Изначально игра вышла в 2017 году и была доступна только в Origin, но летом 2020 года дебютировала в Steam, а позже и в Epic Games Store.

Также сообщается, что общий одновременный онлайн на всех платформах перевалил за 300 тысяч. Такой всплеск популярности удивил многих, что побудило выйти на связь бывшего креативного директора Дэниса Брэннвалла, который поблагодарил игроков за сохранение интереса.

Причины подъёма интереса к Battlefront II можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, праздник фанатов 4 мая, который известен как день «Звёздных войн». Во-вторых, в Fortnite стартовало тематическое событие по Star Wars, а также возрос интерес к сериалу «Андор» и юбилейному прокату «Мести ситхов» в кинотеатрах США.

После такого воодушевляющего объединения фанатов, многие в том числе и актёры франшизы (в частности, Муханнад Бен Амор из сериала «Андор»), активно призывают EA обратить внимание на стремительно растущий интерес к Battlefront II и вернуть серию к жизни.