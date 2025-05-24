NVIDIA выпустила прошивку для GeForce RTX 5060 и 5060 Ti, которая решает баг с чёрным экраном и ребутами.

Часть пользователей столкнулась с проблемой, приводящей к появлению черного экрана без изображения, а также к перезагрузкам компьютера. Как выяснилось, с этим сталкивались лица, имеющие на борту новенькие видеокарты среднего сегмента – GeForce RTX 5060 и 5060 Ti. Проблема имела массовый характер и была связана с некоторыми моделями материнских плат, которые используют режим совместимости CSM или не поддерживают UEFI-загрузку в полной мере.

Недавно NVIDIA выпустила обновление прошивки для видеокарт GeForce RTX 5060 и 5060 Ti, которое устраняет данную ошибку. Прошивка распространяется в виде утилиты NVIDIA GPU UEFI Firmware Update Tool, которая автоматически определит, нужно ли конкретной системе обновление, и предложит его установить только при наличии проблемы.

Сообщается, что устанавливать обновление необходимо только тем, кто сталкивается с багом. При стабильной работе системы скачивать и устанавливать прошивку не требуется. Если видеокарта находится на гарантии и демонстрирует ошибки, то следует обратиться в сервис, а не рисковать самостоятельной перепрошивкой.



