Том Хендерсон из Insider Gaming поделился инсайдами про новый контент для игры

Согласно сообщениям от Insider Gaming, предоставленные известным журналистом Томом Хендерсоном, DLC для Assassin's Creed Shadows под названием «Claws of Awaji» планируется к выходу осенью этого года. Ubisoft ориентируется на запуск в сентябре, но оставляет возможность для переноса на октябрь.

Ожидается, что в игру добавят нового контента суммарно на 10 с лишним часов. В DLC ожидаются новые миссии, расширяющие лор игры, а также разнообразные виды оружия, навыки и способности.

Помимо нового сюжетного контента, инсайдеры сообщают о появлении внутри игры кооперативного режима, который на данный момент имеет кодовое название «League». Кооперативный режим ожидается к появлению в игре только в следующем году.

Хендерсон предполагал, что в кооперативном режиме будет возможность играть вдвоем за Наоэ и Ясукэ, однако инсайдеры сообщают, что это не совсем так. С появлением кооператива в Assassin's Creed Shadows можно будет сыграть не только за главных героев, что должно «расширить игровой опыт за пределы только их двоих».