Согласно сообщениям от Insider Gaming, предоставленные известным журналистом Томом Хендерсоном, DLC для Assassin's Creed Shadows под названием «Claws of Awaji» планируется к выходу осенью этого года. Ubisoft ориентируется на запуск в сентябре, но оставляет возможность для переноса на октябрь.
Ожидается, что в игру добавят нового контента суммарно на 10 с лишним часов. В DLC ожидаются новые миссии, расширяющие лор игры, а также разнообразные виды оружия, навыки и способности.
Помимо нового сюжетного контента, инсайдеры сообщают о появлении внутри игры кооперативного режима, который на данный момент имеет кодовое название «League». Кооперативный режим ожидается к появлению в игре только в следующем году.
Хендерсон предполагал, что в кооперативном режиме будет возможность играть вдвоем за Наоэ и Ясукэ, однако инсайдеры сообщают, что это не совсем так. С появлением кооператива в Assassin's Creed Shadows можно будет сыграть не только за главных героев, что должно «расширить игровой опыт за пределы только их двоих».