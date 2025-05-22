Помимо локаций из книг там построят школу для юных актёров

Новая экранизация книг про Гарри Поттера, которая предстанет перед зрителями в виде сериала получит масштабную площадку для съемок. Как сообщается, Warner Bros. выделила более чем один миллиард долларов для постройки самого настоящего города в Великобритании. Масштабная стройка проходит в знаменитом комплексе Leavesden Studios, где снимали прошлые экранизации.

У создателей большие планы на этот сериал, поскольку планируется снять полную адаптацию книг Джоан Роулинг – один сезон сериала будет охватывать одну книгу, позволяя раскрыть больше деталей, подробно описать события, что было недоступно в рамках фильмов, длящихся всего несколько часов.

Студия готовит не только декорации, но и школу для молодых актеров, что полезно, учитывая долгосрочные обязательства по съемкам. В городке даже будет медицинский центр и специальные помещения для животных, участвующих в съемках.

Несмотря на довольно ответственный подход к производству фильма, который вызывает уважение, у многих возникают вопросы к подбору актеров. Большинство людей остались недовольны выбором Паапы Эссиеду на роль Северуса Снейпа. Что касается главных персонажей, то HBO ранее сообщали, что пока что не готовы объявить имена актеров.

Выход сериала о Гарри Поттере на канале HBO запланирован на 2026 год.