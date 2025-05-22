Эксклюзив Xbox Series отправляется на PlayStation 5

Спустя ровно год после выхода Senua's Saga: Hellblade 2 разработчики из Ninja Theory решили порадовать игроков выпуском своей игры на PlayStation 5. В специальном анонсирующем ролике Дом Меттьюс, глава Ninja Theory рассказал об Enhanced версии игры, которая также будет доступна и для Xbox и ПК бесплатно в качестве обновления.

В ролике также представлены футажи игры, записанные непосредственно на PS5. Улучшенная версия игры будет доступна и на PlayStation 5 Pro. Игру уже можно добавить в список желаемого в PlayStation Store. В конце Меттьюс объявил, что в ближайшее время команда поделится подробностями о новинке.

Забавно, что первая часть Hellblade, Senua's Sacrifice, вышла в 2017 году на PS4 и ПК, лишь затем последовал релиз на Xbox One в 2018 году. Ninja Theory провернули такой же трюк, но поменяв местами Xbox и PlayStation. Конечно же, это связано с тем, что с 2018 года студия является частью Xbox Game Studios.

С прошлого года множество эксклюзивных игр Xbox перешли на Nintendo и PlayStation, включая менее крупные игры и даже хиты Xbox, такие как Forza Horizon 5, а в ближайшие несколько месяцев и Gears of War.