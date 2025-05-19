Актёр не видит себя вне актёрской карьеры и режиссёрского кресла

Во время продвижения своего последнего фильма во франшизе «Миссия невыполнима: Последняя расплата» Том Круз рассказал о своих планах на будущее.

Актер, известный тем, что сам выполняет множество опасных трюков, заявил, что не планирует останавливаться в свой деятельности и продолжит как снимать боевики, так и сниматься в них. Круз рассказал об этом в интервью изданию The Hollywood Reporter.

Тому Крузу действительно нравится заниматься кино. Актер выразил надежду, что будет заниматься этим вплоть до своего 100-летия, не ограничиваясь боевиками. Том также рассказал о своей любви к комедиям и драмам, не останавливаясь на одном жанре приключений.

Наряду со своими мечтами о будущем, Круз также подтвердил, что «Финальная расплата» действительно станет последним фильмом для его культового персонажа Итана Ханта и продолжительной франшизы «Миссия невыполнима». Таким образом, франшиза закончится в том виде, к которому мы все привыкли почти что за 30 лет игры Тома Круза на экранах.

Обширная фильмография Круза, датируемая началом 1980-х годов, включает в себя широкий спектр ролей, выходящих за рамки жанра боевика. Однако его преданность выполнению собственных трюков, в фильмах серии «Миссия невыполнима» определила его дальнейшую карьеру. Такой подход внес значительный вклад в популярность Тома Круза и кассовый успех франшизы.

Премьера фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата » запланирована на 23 мая.