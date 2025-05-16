Сын Ива Гиймо, Чарли Гиймо, возвращается в Ubisoft

Авторитетное издание Insider Gaming поделилось инсайдом, согласно которому сын Ива Гиймо, Чарли Гиймо вернется в Ubisoft после того, как покинул компанию в 2021 году. Чарли Гиймо вернется в компанию, для возглавления комитета по трансформации компании совместно с Мари-Софи де Вобер. Insider Gaming получили письмо, в котором сообщается о том, что данный комитет будет заниматься развитием брендов Ubisoft в следующие 100 дней. В состав этой команды войдет 10 человек, большинство которых ответственны за нынешнее состояние компании.

Чарли Гиймо был одним из руководителей Ubisoft Owlient с 2014 по 2021 год, после чего стал главой компании, которая занимается веб-играми – Unagi. Сын Ива Гиймо критикуется внутри компании Ubisoft за использование образов движения Black Lives Matter в 2020 году в игре «Elite Squad». Сам Чарли заявил, что осознал ошибку и берет на себя ответственность за допущенную ошибку.

По всей видимости, данный комитет будет отвечать за новую компанию, которая будет создана совместно с Tencent. Именно эта компания будет отвечать за главные франшизы Ubisoft – Assassin's Creed, Far Cry и Rainbow Six. Данная новая компания будет включать в себя флагманские студии Ubisoft, такие как Ubisoft Montreal и Quebec и другие.