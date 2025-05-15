Финансовый директор CD Projekt считает, что Цири – отличный выбор на роль главного героя

В интервью польскому изданию Parkiet Петр Нелюбович поделился с публикой интересными новостями из жизни студии. На данный момент дела обстоят следующим образом:

Активная стадия производства ремейка The Witcher идёт полным ходом, но подробностей ждать в ближайшее время не стоит.

Дата выхода четвертой части «Ведьмака» с Цири в главной роли планируется не раньше, чем на начало 2027 года.

Над продолжением Cyberpunk 2077 работает команда численностью в 90 человек, к концу года состав вырастет до 160 сотрудников. Нелюбович назвал этот проект «самым динамично развивающимся» в CD Projekt. Производство идёт по плану, намечается скорый переход к полноценной разработке.

Новая игра под кодовым названием «Hadar», которая будет являться произведением в новой вселенной, наращивает производственную команду. Дата релиза пока не обозначена даже примерно.

Нелюбович рассказал, что CD Projekt не планирует скупать мелкие игровые студии, поскольку считают, что дальнейший путь развития возможен и без таких расширений. Речи о продаже более крупному издателю также не идёт.

Также было сказано о случаях мошенничества и попросили поклонников серии быть осторожными с мошенниками, которые выдают «приглашения» на бета-тестирование предстоящей игры.