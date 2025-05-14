DC Studious выпустили первый официальный трейлер фильма

«Супермен» получил первый официальный трейлер спустя почти 5 месяцев после публикации первого тизера. Фильм планируется к выходу 11 июля 2025 года, поэтому маркетинг набирает обороты. Роль Супермена исполняет Дэвид Коренсвет, компанию ему составляют Рэйчел Броснахэн в роли Лоис Лейн и Николас Холт в роли Лекса Лютора, а также несколько супергероев, которые появлялись в комиксах в составе Лиги справедливости

Сам Джеймс Ганн недавно заявлял, что фильм представляет собой «личное путешествие Супермена, которое будет совершенно новым». Он добавил, что Супермен «хорош, но несовершенен». Стоит ожидать, что в фильме будет пропущена историю происхождения, поскольку большинство фанатов уже знакомы с ней.

В трейлере поставлен акцент на отношения Супермена и Лойс Лейн, показывая сцену, где она берет у него интервью. Супермен рассказывает о своих недавних действиях, которые вызвали недовольство в обществе, со своей точки зрения. В трейлере отчетливо видно, что общество по какой-то причине ненавидит супергероя, что ему предстоит исправить по ходу фильма.

«‎Супермен» Джеймса Ганна будет первым полнометражным фильмом в обновленной киновселенной DC, и от его успеха зависит дальнейшая судьба франшизы. Узнать насколько хорошим получился фильм можно будет уже этим летом.