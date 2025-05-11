Не успел выйти второй трейлер, как фанаты уже стали ждать третий

Спустя полтора года ожиданий Rockstar Games наконец-то выпустила второй трейлер Grand Theft Auto VI, после новостей о переносе игры на 26 мая 2026 года. Одновременно с этим компания опубликовала большой материал на своем сайте, подробно рассказав о персонажах, местах действия и общей завязке сюжета. Таким образом, свежий трейлер, множество новых скриншотов и щедрая порция деталей компенсировали затянувшееся ожидание.

Однако на этом детали не заканчиваются – внимательные зрители заметили странную закономерность, которая может указать на дату выхода следующего трейлера. Пользователи обратили внимание на повторяющееся время 11:08, которое появляется как на экране телефона, так и на наручных часах в новых кадрах.

Если интерпретировать цифры как дату, то есть два логичных варианта: 8 ноября (по американскому формату) или 11 августа (по европейскому стандарту). Тем не менее, это может быть очередной трюк от Rockstar. Студия известна своим умением интриговать и дразнить аудиторию, а подобные "пасхалки" уже не раз появлялись в материалах игры.