Разработчики выпустили второй трейлер Mafia: The Old Country

Hangar 13 и 2K опубликовали второй трейлер Mafia: The Old Country, где были представлены геймплейные кадры. Пока крупные издатели продолжают поднимать цены на свои релизы, студия 2K Games решила пойти другим путём. Следующая глава в культовой криминальной серии, обойдётся игрокам всего в 50 долларов, что на фоне новых ценников в 70, и даже 80 баксов, кажется настоящим подарком. Такая ценовая политика особенно сильно выделяется на фоне новостей о возможной цене в 100 долларов за GTA 6.

В отличие от Mafia 3, где был полноценный открытый мир, The Old Country фокусируется на линейном и насыщенном сюжете, с уклоном в кинематографичность и постановку. Это означает меньше свободы, но позволяет более точно расставить акценты в истории, ведь разработчики делают ставку на атмосферу, а не масштаб. Также проработка отдельных уровней, вместо большого открытого мира требует меньшее количество ресурсов, что позволяет экономить деньги при разработке и радовать геймеров пониженным ценником.

Mafia: The Old Country поступит в продажу 8 августа на всех современных платформах – ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S.