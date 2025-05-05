Старт продаж игры намечен на август

Microsoft анонсировала Gears of War: Reloaded. Игра является полным ремастером оригинальной игры, вышедшей в 2006 году, и была создана полностью «с нуля». Как сообщается, за разработку отвечают студия The Coalition в сотрудничестве с Disbelief и Sumo Interactive.

Среди особенностей ремастера заявлены:

Разрешение 4K с частотой до 60 fps в кампании и до 120 fps в мультиплеере;

Кроссплей и кросс-прогрессия между всеми платформами;

Поддержка Xbox Play Anywhere;

Gears of War в издании Ultimate Edition 2015 года получит бесплатное обновление (при условии приобретения до 5 мая 2025 года);

HDR, Dolby Vision и 7.1.4 Dolby Atmos, 7.1.4 3D Spatial Audio.

Еще в марте этого года о выходе ремастера сообщал инсайдер под ником extas1s, но немного ошибся в сроках – игра выйдет летом, а не осенью. Инсайдер также сообщал о намеченном на 2026 год выходе новой полноценной части Gears of War.

Релиз состоится 26 августа 2025 года на Xbox Series X|S, PlayStation 5 и Steam по цене $39.99. Игра также будет доступна через Xbox Game Pass и Xbox Cloud Gaming.



