CD Projekt Red: сам себя не похвалишь - никто не похвалит

По словам Тима Грина, одного из разработчиков студии CD Projekt RED, Cyberpunk 2077 оптимизирована для Nintendo Switch 2 гораздо лучше, чем версии игр для консолей предыдущего поколения – PlayStation 4 и Xbox One.

Как мы помним, запуск игры в 2020 году был омрачен ужасным техническим состоянием игры, особенно на PS4 и Xbox One. У игры были постоянные фризы, а также проблемы с текстурами, мешавшие прохождению игры. Ситуация была настолько плачевной, что Sony убрала игру из PS Store и выплачивала игрокам компенсацию. Спустя некоторое время игра вернулась вместе с патчами, повысившие производительность, но разработчики со временем оставили эти платформы в прошлом, оставив их без новых патчей и дополнений.

Разработчики CD Projekt RED заявили, что учли плачевный опыт и постарались не допустить таких проблем с портативной Nintendo Switch 2. Как они признают, во многом этого удалось добиться за счет мощностей самой консоли: Switch 2 имеет больший объем памяти, а также используется SSD, а не HDD как в старых консолях. По словам CDPR были устранены проблемы с текстурами и долгими загрузками.

Поддерживать стабильную производительность призвана технология DLSS, помогающая добиться разрешения 1080p при подключении в док-станции и активации режима «качества». В портативном режиме, ориентированном на производительность разработчики обещают целевое разрешение 720p.

Cyberpunk 2077 – это первая игра для Nintendo Switch 2, для которой заявлено использование технологии DLSS. Выход игры для этой платформы планируется 5 июня.