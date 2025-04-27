Техническая составляющая ремастера Oblivion оставляет желать лучшего.

Специалисты из Digital Foundry провели технический анализ игры и сделали неутешительный вывод. Использование Unreal Engine 5 привело к значительному улучшению графики. В игре используются все новые эффекты современного движка – технология Nanite, глобальное освещение Lumen и виртуальные карты теней, обеспечивающие гораздо более привлекательную графику, чем в оригинале, но оптимизация проекта оставляет желать лучшего.

Производительность в TES IV: Oblivion Remastered сильно варьируется, а статтеры – обычное дело в игре. Частые просадки FPS связаны с сильной нагрузкой на центральный процессор. Даже используя Ryzen 7 9800X3D избежать статтеров не удалось. Слегка улучшить ситуацию с нагрузкой на ЦП можно с помощью ручного ограничения FPS и отключения аппаратного глобального освещения Lumen.

Помимо требований к процессору, игра также потребляет много ресурсов видеокарты. Улучшить ситуацию можно, снизив качество режима аппаратного освещения до низкого. В целом высокие настройки показывают более лучшую производительность, нежели эпические, а потеря качества практически незаметна. Снижение эпических настроек графики до высоких повышает производительность на 38 процентов.