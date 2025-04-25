О начале работы над фильмом по игре стало известно еще в конце марта

Издание Variety сообщает, что популярная актриса Сидни Суини является главной претенденткой на роль в экранизации видеоигры Split Fiction. Режиссером выступит Джон М. Чу, известный по фильмам «Шаг вперёд 2: Улицы», «Шаг вперёд 3D», «Иллюзия обмана 2» и «G.I. Joe: Бросок кобры 2». За написание истории отвечают сценаристы «Дэдпула и Росомахи» – Ретт Риз и Пол Верник. Фильм будет спродюсирован компанией Story Kitchen, а сама Сидни Суини выступит также в качестве исполнительного продюсера.

Story Kitchen известна работой над киноадаптациями видеоигр. Среди работ компании можно отметить «Соник в кино», и мультсериал «Tomb Raider», выходивший на Netflix.

Как известно, в центре сюжета Split Fiction находятся две разные писательницы, которые застревают в своих же написанных историях. Чтобы выбраться из ловушки, девушки объединяются и начинают путешествовать по мирам своих фантастических произведений.

Игра вышла 6 марта 2025 года и оказалась чрезвычайно успешной. Как сообщают сами разработчики из Hazelight, Split Fiction была продана тиражом в 1 миллион копий только за первые 48 часов со старта продаж.

На данный момент пока что пока неизвестно, какую героиню сыграет Суини: Зои или Мио.