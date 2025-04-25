Теперь официально поиграть в Resistance нет возможности.

Sony сделала анонс, и, к сожалению, это не порт Bloodborne на ПК. Компания удалит из своего подписочного сервиса порядка 20 игр, среди которых есть и шутер от самой Sony – Resistance и её сиквел.

Помимо этого, примерно неделю назад Sony объявила о повышении цен на подписку в некоторых регионах, включая Турцию, куда переехали аккаунты многих отечественных геймеров после ухода компании. Так, годовая PlayStation Plus будет стоить:

Deluxe — 4266 лир (~9200 рублей), было 2740 лир (~5900 рублей).

Extra — 3645 лир (~7900 рублей), было 2340 лир (~5000 рублей).

Essential — 2160 лир (~4700 рублей), было 1400 лир (~3000 рублей).

Особенно болезненно геймеры восприняли новость об удалении Resistance, ведь это последний легальный способ сыграть в серию на современных платформах. Игры были доступны только через облачный стриминг PS3-каталога, а значит, с их удалением доступ к ним полностью исчезает.

Такое сокращение может быть связано с окончанием лицензий и действующих контрактов. Однако именно удаление игр от самой Sony — редкое явление, особенно на фоне растущей критики за долгое отсутствие новых эксклюзивов.

.