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Amogus54
Киноадаптация Until Dawn получила низкие оценки у критиков
По словам посмотревших, лучше сыграть в оригинальную игру

Sony Pictures наконец-то разрешила критикам опубликовать свои обзоры на киноадаптацию популярной игры Until Dawn от разработчиков из Supermassive Games.

Многие задавались вопросом, зачем нужен этот фильм, если сама по себе игра представляет собой интерактивное кино. Столь позднее эмбарго на обзоры зачастую говорит само за себя, поскольку чаще всего создатели фильмов долго тянут с независимыми обзорами, чтобы не спугнуть зрителей перед премьерой (оная, напомним, назначена на 25 апреля).

Создателям фильма удалось лишь частично перенести дух игры на большие экраны. Из игры в кино перенесли доктора Алана Дж. Хилла, которого сыграл Петер Стормаре, все остальные герои представлены впервые, и сыграны они молодыми малоизвестными актерами.

Критики сообщают, что фильм получился довольно слабым, напоминая сомнительного качества киноадаптации из 2000-х годов. Фильм получил всего 53 балла на Metacritic и 50% «свежести» на Rotten Tomatoes. Создать магию кино и вовлечь зрителя в повествование не удалось, поэтому многие советуют лучше ознакомиться с оригинальной Until Dawn, если есть такая возможность.

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#sony #фильмы #новости кино #until dawn #until dawn remastered #дожить до рассвета
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