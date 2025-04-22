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Amogus54
Paramount готовит спин-офф во вселенной «Соника»
Главным героем может стать лисёнок Тейлз

Всеми известный синий ёжик Соник уже удостоился 3 полноценных фильмов, а также телевизионного спин-оффа про ехидну Наклза, а также четвертый фильм готовится к выходу в 2027 году. Но студия Paramount не собирается останавливаться на достигнутом и готовит новый продукт в дополнение к грядущей четвертой части.

Согласно данным от The Wrap, кинокомпания планирует и дальше выпускать новые проекты в рамках успешной франшизы. Напомним, что три фильма о Сонике собрали в прокате сумму порядка одного миллиарда долларов. На волне такого успеха создатели хотят выпустить фильм про лисёнка Тейлза, который впервые дебютировал во второй части о приключениях ежа.

Также продолжение может получить и сериал о Наклзе. Идрис Эльба, озвучивающий персонажа уже заявлял о своей готовности вернуться к роли, если ему поступит такое предложение.

У киновселенной есть большой простор для развития и огромный потенциал для показа интересных историй на экране. Бэкграунд Соника очень богатый, он основан на множестве игр и других медиа, включая мультсериалы и комиксы. В выпущенных фильмах Paramount едва ли прошлась по основным историям, так что у данной франшизы ещё все впереди.



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Источник: comicbook.com
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