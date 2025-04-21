Фильму потребовалось на это всего 19 дней

Фильм «Minecraft в кино» вышел в мировой прокат 2 апреля 2025 года и за столь короткий срок уже успел поставить несколько рекордов по сборам среди других игровых экранизаций. Спустя всего лишь 19 дней после проката, фильму удалось преодолеть отметку сборов в 700 миллионов долларов, став вторым самым кассовым проектом в 2025 году на данный момент после китайского мультфильма «Нэчжа побеждает Царя драконов». При бюджете фильма в 150 миллионов долларов, такая сумма не только отбивает затраты на производство, но и окупает фильм в несколько раз, даже с учетом маркетинга, который не закладывается в производственный бюджет.

Несмотря на смешанные отзывы от критиков, фильм «Майнкрафт» пришелся по душе массовому зрителю. Фильм хвалят за динамичное повествование и игру актеров, в частности Джека Блэка и Джейсона Момоа, которые подарили зрителю очень харизматичных персонажей.

Также популярности «Майнкрафту» придал тренд из социальных сетей, который заключается в том, что во время одного из моментов в фильме, зрители повторяют фразу «chicken jockey» за главным героем и начинают вести себя неадекватно, попутно снимая все и выкладывая в интернет.



