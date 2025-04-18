Райан Гослинг сыграет главную роль.

Последний полнометражный проект во вселенной «Звездных войн» вышел в 2019 году, завершив трилогию сиквелов, которая уже выходила под эгидой Disney. С тех пор вселенная расширялась только сериалами и мультипликационными проектами, дополняющими общую историю.

На фестивале Star Wars Celebration в Японии анонсировали новый фильм во вселенной далекой-далекой галактики. Лента будет называться «Star Wars: Starfighter» и планируется к выходу в прокат 28 мая 2027 года. Съемки планируется начать этой осенью. Режиссером был назначен Шон Леви, который снял недавно «Дэдпул и Росомаха» для того же Disney, сценарием будет заниматься Джонатан Троппер, известный по работе над проектами «Банши», «Воин» и «Проект «Адам».

Сообщается, что действие фильма развернётся через 5 лет после финала событий девятого эпизода «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» и расскажет самостоятельную историю с новым героем.

Ранее сообщалось, что в фильме может принять участие Майки Мэдисон из «Аноры», однако инсайдеры поведали, что актриса отказалась от участия в проекте.