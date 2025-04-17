Студия выпустила первый трейлер к новому фильму.

Marvel Studios начинает активную промо-компанию своего нового фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги», выпуская первый полноценный трейлер спустя два месяца после релиза тизера.

Трейлер фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги» начинается с того, что ведущий новостей рассказывает о подвигах Фантастической четверки и о том, как они начинали как четыре отважных астронавта, которые отправились в космос и вернулись навсегда изменившимися, обретя суперспособности.

Затем в кадре появляется Серебряный Сёрфер, который является вестником Галактуса – пожирателя миров. В этом фильме Серебряный Серфер является женщиной, которую сыграла Джулия Гарнер, известная по сериалу «Озарк». Последний раз данный персонаж появлялся в фильме «Фантастическая четвёрка: Вторжение Серебряного сёрфера», где его сыграл актер Даг Джонс, а озвучил Лоренс Фишберн.

Настоящее имя Серфера – Норрин Радд, который спас свою планету от вторжения Галактуса, став его герольдом и получив часть его силы. Какая предыстория будет у его женской версии предстоит узнать в новом фильме. Скорее всего роль вестника Галактуса выпадет на его возлюбленную по имени Шалла-Бал.

Премьера фильма состоится 25 июля. Главных героев сыграли Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Джозеф Куинн и Эбон Мосс-Бакрак. Стоит отметить, что несмотря на общую принадлежность фильма к киновселенной Марвел, фильм не будет связан напрямую с основной историей, поскольку действия фильма разворачиваются в другом мире с альтернативной историей, где никогда не было Мстителей.