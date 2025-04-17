Недавно компания Valve добавила новую возможность для пользователей, позволяющую узнать, сколько денег вы всего потратили в Steam.

Недавно компания Valve добавила новую возможность для пользователей, позволяющую узнать, сколько денег вы всего потратили в Steam. Компания не афишировала это нововведение, но пользователи довольно быстро сами его обнаружили.

Как проверить? Для того, чтобы перейти на страницу с такой статистикой нужно выполнить следующие шаги:

Нужно быть в клиенте Steam на ПК Открыть меню "Справка" Перейти на страницу "Служба поддержки Steam" Далее перейти на "Мой аккаунт" Нажать на кнопку "Данные моего аккаунта Steam" Перейти на вкладку "Использовано внешних средств" Вы увидите таблицу с данными

В первой графе Total Spend учитываются средства, которые были перед тратой добавлены на аккаунт через банковские карты или любые другие методы пополнения.

Old Spend показывает, сколько денег было добавлено до 17 апреля 2015 года, а PackageOnlySpend отображает ту часть средств, потраченных на счете, которые не удалось учесть. Например, покупка оборудования, подаренная игра или внутриигровой предмет не учитываются в Package Only Spend, но покупка игры для вашей собственной библиотеки учитывается.