Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Amogus54
В Steam теперь можно узнать, сколько денег вы потратили
Недавно компания Valve добавила новую возможность для пользователей, позволяющую узнать, сколько денег вы всего потратили в Steam.

Недавно компания Valve добавила новую возможность для пользователей, позволяющую узнать, сколько денег вы всего потратили в Steam. Компания не афишировала это нововведение, но пользователи довольно быстро сами его обнаружили.

Как проверить? Для того, чтобы перейти на страницу с такой статистикой нужно выполнить следующие шаги:

  1. Нужно быть в клиенте Steam на ПК
  2. Открыть меню "Справка"
  3. Перейти на страницу "Служба поддержки Steam"
  4. Далее перейти на "Мой аккаунт"
  5. Нажать на кнопку "Данные моего аккаунта Steam"
  6. Перейти на вкладку "Использовано внешних средств"
  7. Вы увидите таблицу с данными

В первой графе Total Spend учитываются средства, которые были перед тратой добавлены на аккаунт через банковские карты или любые другие методы пополнения.

Old Spend показывает, сколько денег было добавлено до 17 апреля 2015 года, а PackageOnlySpend отображает ту часть средств, потраченных на счете, которые не удалось учесть. Например, покупка оборудования, подаренная игра или внутриигровой предмет не учитываются в Package Only Spend, но покупка игры для вашей собственной библиотеки учитывается. 

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#steam #valve #новости игр #новости игровой индустрии
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Узбекистан планирует заменить советские истребители Су-27 и МиГ-29 китайскими самолетами
12
Спутниковые снимки выявили скрытую базу атомных подводных лодок Китая
+
Опубликованы скриншоты One UI 8 на базе Android 16 с рядом изменений по сравнению с One UI 7
2
В Краснодаре построят 10 км дороги за 80 млрд рублей
+
Эксперт Хайцеэр: Китаю не выгодно строительство автозаводов в России
2
В 2025 году россияне начали массово возвращать китайские автомобили дилерам
9
В The Outer Worlds 2 нельзя будет сбросить навыки прокачки, но количество перков увеличится в разы
+
В RTX 5070 кабель питания оплавился, несмотря на блок питания ATX 3.1 и новый разъём 12 В 2×6
5
В США ускоряют темпы модернизации Abrams, поскольку танк оказался дорогостоящей мишенью на гусеницах
4
Проект строительства водного канала Кош-Тепа в Афганистане вызывает опасения у соседних стран
+
Samsung приостанавливает развёртывание One UI 7 по всему миру
+
Infinix Note 50s будет оснащен 64-мегапиксельной камерой Sony IMX682 и чипом Dimensity 7300 Ultimate
+
Трамп поручил расследовать влияние импорта минералов на нацбезопасность США
+
В Австралии разработана квантовая навигационная система, которая в 50 раз точнее GPS
3
AMD показала первые 2-нм чипы, изготовленные TSMC
2
Китайские эксперты считают, что Li Auto, XPeng и Nio не удастся выжить по одиночке
+
Видеокарта AMD Radeon RX 9070 XT продается в 10 раз лучше, чем NVIDIA RTX 5080
18
Be Quiet скоро предложит бесшумные клавиатуры и легкие мыши
3
Мод Ultra Plus Graphics улучшил графику в STALKER 2 без значительной потери производительности
+
The Telegraph: Танки Leopard 2 в руках ВСУ оказались неэффективны на поле боя
3

Популярные статьи

"Новокаин", "Обезьяна", "Мудрые парни": краткий обзор новых фильмов (субективно)
4
Про GeForce RTX 5060 с 8 GB и тест на когнитивный диссонанс среди популярных блогеров
92
9 вещей, которые стоит сделать с новым игровым компьютером или ноутбуком сразу после покупки
3
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 9600GT 512Mb GDDR3
70
Зачем Google повысила требования к Android 15, и почему покупать бюджетные смартфоны невыгодно
4
Почему китайские машины стали исчезать с российского рынка автомобилей
21
Обзор беспроводной компьютерной гарнитуры «Октава ГК-4Б»
12
Обзор и тестирование блока питания Ocypus Iota P1200
1
Вспоминаю культовые журналы двухтысячных — "Развлекательный каламбур" и “Один дома”
2

Сейчас обсуждают

Вячеслав Осмольский
03:48
Опять этот наркоман несёт ересь
Пришло время покупать Xbox Series S — расчехляем кошельки и бежим на барахолку
Даниил Хмуров
03:47
У меня на гигабайте x870 все норм, асрок вообще мусор, и процы в нем горят
Перешел на Windows 11 и пожалел уже через пару часов — рассказываю о проблемах и багах новой ОС
Hen Burton
03:43
+, еще бы понял дыры с верху, но на днище. С такими отверстиями с ковра мусор и пыль набирать будет только в путь
Be Quiet скоро предложит бесшумные клавиатуры и легкие мыши
Даниил Хмуров
03:38
Все кто жалуются на 11 винду у вас синдром утенка. Сначала вас было с xp на 7 не пересадить, писали что хп лучше 7 говно, потом вас с 7 было на 10 не пересадить, ибо 7 топ, а 10 говно, теперь с 11 тож...
Перешел на Windows 11 и пожалел уже через пару часов — рассказываю о проблемах и багах новой ОС
Asdf Asdf
03:18
на 11 винду в 2025 году??! серьезно?! мне крайне редко приходят рекомендации с оверклокерс, да и еще такое... на 11 перешел 3 года назад. единственное неудобство - пришлось поставить/купить stardock
Перешел на Windows 11 и пожалел уже через пару часов — рассказываю о проблемах и багах новой ОС
Garthar
03:18
Тут это, зрада подъехала https://uainfo.org/blognews/1531576256-pochemu-v-evrope-ne-uroduyut-fasady.html Обтекай ципсошник
Новый сплав позволит создавать экологичные кондиционеры без вредных газов
Waramagedon
03:12
Прежде чем нести дичь, нужно ознакомиться с реальным положением вещей. Эстония не самая богатая, понтов и возможностей у людей чуть меньше чем в Москве, но автопарк вполне норм. И все это потому что н...
Почему китайские машины стали исчезать с российского рынка автомобилей
Garthar
03:09
А еще металлическая махина танкера сама по себе является плавучей аномалией
В Австралии разработана квантовая навигационная система, которая в 50 раз точнее GPS
Garthar
03:08
Это какой грузовик так может?
«КАМАЗ» выпустил первый среднетоннажный грузовой автомобиль поколения К5
Garthar
03:05
Так это для увеличения времени игры же. Это "внешний девайс"
Как подготовиться к прохождению всей своей игровой библиотеки, советы тем, кто решил победить бэклог
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем