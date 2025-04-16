Крис Коламбус называет камео Дональда Трампа «проклятием», но не может его вырезать

Крис Коламбус, снявший первые два фильма «Один дома», а также первые две части фильмов из франшизы «Гарри Поттера» и множество других фильмов, поделился своими мыслями о камео Дональда Трампа в «Один дома 2». Режиссер рассказал о том, что сегодня он жалеет о том, что в фильме снялся текущий 47-й президент Соединенных Штатов Америки.

В одном из недавних интервью Коламбус поведал, что хотел бы вырезать это камео для повторных прокатов, поскольку повторный монтаж – это нормальная практика в наши дни. Сделать он это решил из-за своих политических предпочтений. По его словам, камео Дональда Трампа стало для него проклятием, ведь он не может его вырезать из-за боязни быть депортированным из страны, ведь у него ирландское происхождение. Конечно, он сказал это с сарказмом, но это говорит об отношении режиссера к Трампу.

По словам Коламбуса, появление Дональда Трампа было одним из условий для съемок в его здании Trump Plaza. Съемочная группа также должна была заплатить большую, но нормальную по меркам Нью-Йорка плату за использование помещения. Теперь режиссер задается вопросом, стоило ли это того. Президент в свою очередь утверждает обратное, что Крис Коламбус умолял его сняться в фильме.

В конечном итоге, как мы знаем, камео состоялось, поскольку это понравилось людям на тестовых показах. Дело в том, что в то время Дональд Трамп уже имел известность и был популярен как успешный бизнесмен и предприниматель не только среди жителей Нью-Йорка, но и всей Америки.