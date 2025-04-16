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Amogus54
Режиссер фильма «Один дома 2» хотел бы убрать из фильма камео Дональда Трампа
Крис Коламбус называет камео Дональда Трампа «проклятием», но не может его вырезать

Крис Коламбус, снявший первые два фильма «Один дома», а также первые две части фильмов из франшизы «Гарри Поттера» и множество других фильмов, поделился своими мыслями о камео Дональда Трампа в «Один дома 2». Режиссер рассказал о том, что сегодня он жалеет о том, что в фильме снялся текущий 47-й президент Соединенных Штатов Америки.

В одном из недавних интервью Коламбус поведал, что хотел бы вырезать это камео для повторных прокатов, поскольку повторный монтаж – это нормальная практика в наши дни. Сделать он это решил из-за своих политических предпочтений. По его словам, камео Дональда Трампа стало для него проклятием, ведь он не может его вырезать из-за боязни быть депортированным из страны, ведь у него ирландское происхождение. Конечно, он сказал это с сарказмом, но это говорит об отношении режиссера к Трампу.

По словам Коламбуса, появление Дональда Трампа было одним из условий для съемок в его здании Trump Plaza. Съемочная группа также должна была заплатить большую, но нормальную по меркам Нью-Йорка плату за использование помещения. Теперь режиссер задается вопросом, стоило ли это того. Президент в свою очередь утверждает обратное, что Крис Коламбус умолял его сняться в фильме.

В конечном итоге, как мы знаем, камео состоялось, поскольку это понравилось людям на тестовых показах. Дело в том, что в то время Дональд Трамп уже имел известность и был популярен как успешный бизнесмен и предприниматель не только среди жителей Нью-Йорка, но и всей Америки.

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#трамп #дональд трамп #кино #фильмы #новости кино #один дома
Источник: comicbook.com
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