Продажи RTX 5060 Ti начнутся 16 апреля, подробные обзоры ожидаются в ближайшие часы

Компания NVIDIA официально представила новые среднебюджетные видеокарты на архитектуре Blackwell – RTX 5060 и RTX 5060 Ti. На сайте также представлены тесты в играх от самой NVIDIA и, естественно, технические спецификации и цены.

Видеокарты RTX 5060 Ti будут поставляться в двух версиях, которые будут различаться объемом видеопамяти – 16 ГБ и 8 ГБ памяти типа GDDR7. Различия между RTX 5060 Ti и RTX 5060 заключаются в объеме тензорных ядер (759 против 614) и ядер CUDA (4608 и 3840). Обе версии имеют 128-битную шину, обеспечивая пропускную способность 448 ГБ/с.

Согласно тестам от NVIDIA, RTX 5060 Ti может быть быстрее RTX 3060 Ti в 5,8 раз, но только в Alan Wake 2 при полной трассировке лучей и с использованием DLSS 4 с генератором кадров при разрешении 1440р.

Проворачивая такой же трюк со сравнением RTX 5060 и RTX 3060, компания заявляет о преимуществе новой видеокарты в 6,3 раза.

Дженсен Хуанг оценивает RTX 5060 Ti с 16 ГБ памяти в $429, а с объёмом 8 ГБ — $379. Обычная RTX 5060 на 8 ГБ планируется попасть на полки магазинов в мае по цене $299. Ti-версия должна поступить в продажу уже завтра – 16 апреля.

Однако не стоит радоваться новым видеокартам, как заявляет Moore's Law Is Dead, стартовые запасы RTX 5060 Ti будут крайне ограничены. Сообщается, что у поставщиков видеокарт даже меньше, чем было при запуске RTX 5070. То есть, на фоне нехватки устройств, цены будут значительно отличаться от заявленных рекомендованных.