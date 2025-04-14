Режиссер поделился некоторыми подробностями о производстве картины

Фильм с Кейт Бланшетт в главной роли оказался одним из самых громких кассовых провалов 2024 года. Экранизацию Bordelands не смогли оценить ни критики, ни простые зрители, не говоря уже о фанатах оригинальной игровой серии. На сегодняшний день у фильма всего 10% рейтинга критиков на Rotten Tomatoes и 49% рейтинга у зрителей.

Элай Рот, который официально числится режиссером фильма, рассказал в подкасте о том, почему итог получился таким печальным. Он рассказал, что разгар производства картины выпал на период всемирной эпидемии COVID-19, поэтому большинство рабочих задач обсуждались онлайн через сервис Zoom. Режиссер добавил, что он мог бы снова поработать с Lionsgate, но не стал бы работать при таких обстоятельствах. Также съемки картины постоянно срывались и переносились, а люди, работающие над фильмом, находились в разных городах и странах, даже техническая команда и сами актеры.

Элай Рот добавил, что оказалось невозможным подготовить фильм такого масштаба с помощью Zoom, хотя во время работы он и часть команды были уверены в обратном. В конечном итоге фильм пришлось доснимать без самого режиссера. Доделать работу взялся Тим Миллер, известный по фильмам «Дэдпул», «Соник в кино», «Терминатор: Тёмные судьбы» и другим. В итоге Рот признался, что когда впервые смотрел фильм, он не знал, чего от него ожидать.