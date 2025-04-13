Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Amogus54
Мировые сборы Minecraft превысили $400 млн всего за 10 дней
Киноадаптация Minecraft явно пришлась по душе зрителям.

Новый хит от Warner Bros. продолжает покорять кинотеатры по всему миру. Всего лишь за 10 дней проката мировые сборы Minecraft превысили 400 миллионов долларов, что говорит об успешном старте фильма в прокате. Сборы настолько воодушевили боссов студии, что Warner Bros. уже анонсировали производство второй части, в которой может появиться Алекс, показанная в сцене после титров.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Рекордным сборам помогают и тренды в интернете. Соцсети завалены роликами о том, как зрители реагируют на маленького зомби-наездника верхом на курице. Посетители кинотеатров раскидывают попкорн и показывают весь спектр эмоций, на которые способны. Суть в том, что в игре такое явление крайне редко, и в фильме главный герой это подчеркивает, выкрикивая «Chicken Jockey».

На данный момент киноадаптация Minecraft является самой финансово успешной картиной в 2025 году, имея общие сборы в 434 миллиона долларов. Помимо рекорда в этом году, фильм движется к самой кассовой экранизацией видеоигр в истории, находясь сейчас на 4 месте.

Если фильм покажет хорошую выдержку в прокате и получит много просмотров в цифровом релизе, нас может ожидать не только продолжение в виде сиквела, но и полноценная новая франшиза. История мира Майнкрафта может подарить множество историй для показа их на большом экране.

#новости игр #новости игровой индустрии #кино #фильмы #minecraft #новости кино #майнкрафт
Источник: deadline.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Американские покупатели придумали хитрость, позволяющую приобретать видеокарты RTX 5000 ниже РРЦ
15
Ученики Тюменского университета создали перчатку, которая поможет эпилептикам предупредить приступы
2
В России спроектировали дорогу к месторождению лития в Мурманской области за 40 млрд рублей
9
Калининградский янтарный комбинат представил коллекцию украшений, вдохновленную космосом
+
Боевой робот «Варан» способен доставлять 200 килограммов груза
1
Эталонную AMD Radeon RX 9070 XT разобрали и протестировали
1
Из-за возвращения западных автобрендов цены на китайские автомобили в России могут упасть на 25%
2
Ubisoft Mainz выпустила очередное обновление для разработчиков Anno 117
1
Samsung выпустит смартфон Galaxy M56 17 апреля 2025 года
+
Обнаружена сеть вредоносных расширений для Chrome с более чем 4 млн установок
+
Энтузиасты модифицировали эталонную Radeon RX 9070 XT и снизили температуру памяти на 6°C
+
Новый суперконденсатор сохраняет 93% ёмкости после 30 000 циклов зарядки
+
19fortyfive: Серийное производство российского истребителя 5-го поколения Су-75 может быть отложено
27
Zotac выпустила в Китае премиальные модели NVIDIA GeForce RTX 5080 и 5070 Ti Apocalypse OC
1
Ростех разрабатывает телесистему для новой орбитальной станции
+
В лунной миссии НАСА «Артемида» может быть задействован луноход Eagle компании Lunar Outpost
+
Модернизированные истребители Mirage 2000DRMV стали поступать на вооружение ВКС Франции
+
Mazda опубликовала изображения своего нового электрокроссовера CX-6e
+
Ставок больше нет: Китай поднял пошлины на американские товары до 125% и пообещал остановиться
+
Xiaomi представила новый телевизор X Pro QLED 2025 с ценами от 370 до 755 долларов
2

Популярные статьи

Что не так с игровыми видеокартами, и действительно ли NVIDIA много лет водит геймеров за нос
24
Тестируем i7-10875H + RTX 3060 в игре Control и почему AMD это неразумный выбор для игр
17
Игры за копейки - геймерские лайфхаки для Steam и Xbox
2
Две системы в одном корпусе — мой опыт сборки
21
Душевная подборка недооцененных игр — конкурент Counter Strike и пингвины с пушками. Часть первая
+

Сейчас обсуждают

Дмитрий Вахрушев
07:48
У 1+ 13 прошивка кривая вышла, которая аккум высаживает, сам столкнулся с этим( до обновы всё стабильно было и держал 2 дня почти
Тест батареи показал низкую эффективность OnePlus 13 среди флагманов
Archimedes
07:42
Две системы в одном корпусе — мой опыт сборки
Антон Соловаров
07:16
Была бы 11ая такой же стабильной на всем железе, ато я недавно пробовал подруге на ноут Asus Rog с более менее современным i9 поставить - глюк на глюке в итоге, пришлось возвращать 10ку, теперь страшн...
Microsoft рекомендует сдать старые ПК с Windows 10 или утилизировать их после окончания поддержки
Вадим Андриевский
06:42
Так поставь физикс на ренден проца. Капец какое убогое нынешнее поколение пошло... ложку и ту ко рту не знают как подвести.
Американские покупатели придумали хитрость, позволяющую приобретать видеокарты RTX 5000 ниже РРЦ
Kaabar
05:41
Видно-то видно, это уровень пространства DCI-P3 которое сейчас распространено на технике яблочников и OLED смартфонах, но оно вам надо если вы пилите контент, смотрите киношки в HDR, занимаетесь каким...
Корейские разработчики предложили многослойные наночастицы, которые обеспечат 133% sRGB
Эдуард Кузнецов
04:43
Уитков потомственный дипломат и известный интелектуал, результаты встречи очевидны.
Путин встретился со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге
Эдуард Кузнецов
04:38
Интересно, что же хуже, повышенные пошлины или полный запрет изза вторички.
Торговый конфликт между КНР и США позволит Пекину не бояться вторичных санкций за торговлю с РФ
Маэстро
04:05
пипец у меня пичот. зарубился с мразотой
Две системы в одном корпусе — мой опыт сборки
Андрей Патуринский
02:54
Амудэ тормози. Интел ещё прошлое овно не разгребло, а вы уже новое сыпите. Ппц. Корейцы даже покурить не ходят
Snapdragon 8s Gen 4 опережает Snapdragon 8 Gen 3 в первых тестах производительности
Андрей Патуринский
02:47
Будь там чуть больше расстояние, то ваша гениальная ссылка имела бы смысл. Но увы. Толщина там как раз оптимальная, так как их тепло сразу сбрасывается на ребра, а не гуляет по всему радиатору. Да им ...
VIK-on проанализировал различные версии GeForce RTX 5090 и выделил их сильные и слабые стороны
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем