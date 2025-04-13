Новый хит от Warner Bros. продолжает покорять кинотеатры по всему миру. Всего лишь за 10 дней проката мировые сборы Minecraft превысили 400 миллионов долларов, что говорит об успешном старте фильма в прокате. Сборы настолько воодушевили боссов студии, что Warner Bros. уже анонсировали производство второй части, в которой может появиться Алекс, показанная в сцене после титров.
Рекордным сборам помогают и тренды в интернете. Соцсети завалены роликами о том, как зрители реагируют на маленького зомби-наездника верхом на курице. Посетители кинотеатров раскидывают попкорн и показывают весь спектр эмоций, на которые способны. Суть в том, что в игре такое явление крайне редко, и в фильме главный герой это подчеркивает, выкрикивая «Chicken Jockey».
На данный момент киноадаптация Minecraft является самой финансово успешной картиной в 2025 году, имея общие сборы в 434 миллиона долларов. Помимо рекорда в этом году, фильм движется к самой кассовой экранизацией видеоигр в истории, находясь сейчас на 4 месте.
Если фильм покажет хорошую выдержку в прокате и получит много просмотров в цифровом релизе, нас может ожидать не только продолжение в виде сиквела, но и полноценная новая франшиза. История мира Майнкрафта может подарить множество историй для показа их на большом экране.