Киноадаптация Minecraft явно пришлась по душе зрителям.

Новый хит от Warner Bros. продолжает покорять кинотеатры по всему миру. Всего лишь за 10 дней проката мировые сборы Minecraft превысили 400 миллионов долларов, что говорит об успешном старте фильма в прокате. Сборы настолько воодушевили боссов студии, что Warner Bros. уже анонсировали производство второй части, в которой может появиться Алекс, показанная в сцене после титров.

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Рекордным сборам помогают и тренды в интернете. Соцсети завалены роликами о том, как зрители реагируют на маленького зомби-наездника верхом на курице. Посетители кинотеатров раскидывают попкорн и показывают весь спектр эмоций, на которые способны. Суть в том, что в игре такое явление крайне редко, и в фильме главный герой это подчеркивает, выкрикивая «Chicken Jockey».

На данный момент киноадаптация Minecraft является самой финансово успешной картиной в 2025 году, имея общие сборы в 434 миллиона долларов. Помимо рекорда в этом году, фильм движется к самой кассовой экранизацией видеоигр в истории, находясь сейчас на 4 месте.

Если фильм покажет хорошую выдержку в прокате и получит много просмотров в цифровом релизе, нас может ожидать не только продолжение в виде сиквела, но и полноценная новая франшиза. История мира Майнкрафта может подарить множество историй для показа их на большом экране.