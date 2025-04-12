Мэтт Ривз всё еще находится в процессе написания сценария

Первый фильм про Бэтмена с Робертом Паттинсоном в главной роли вышел в релиз в феврале 2022 года и сумел порадовать публику своим подходом к темному рыцарю. При бюджете в 200 миллионов долларов, фильм собрал в прокате более 700. Хорошие отзывы и достойные сборы являются непосредственным результатом работа Мэтта Ривза, который выступил режиссером и сценаристом фильма.

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В новом интервью Deadline Пэм Эбди и Майк Де Лука, которые являются со-директорами Warner Bros. Pictures, были заданы вопросы о ходе работы над «Бэтменом 2». Как сообщается в интервью, Мэтт Ривз все еще не подготовил финальный вариант сиквела фильма. Глава DC Studios, Джеймс Ганн, ранее сообщал, что видел некоторые наработки по фильму, но это всё еще не было близко к завершению. Пэм Эбди и Майк Де Лука сообщили, что не вмешиваются в творческий процесс Ривза, поскольку они считают его самостоятельным автором и режиссером, поэтому не оказывают студийное давление ради ускорения работы.

Проблемы со сценарием были и во времена создания первого фильма, когда Мэтт Ривз заменил Бена Аффлека на посту режиссера фильма о Бэтмене. Затем Ривз сменил вектор направления всего фильма, сделав его самостоятельным произведением, не связанным с киновселенной DC тех лет.

Мэтт Ривз постепенно самостоятельно расширяет свой мир Бэтмена. Осенью 2024 года вышел сериал «Пингвин», который рассказал о пути становления известного злодея Готэма, который уже дебютировал в оригинальном фильме, и появится в сиквеле.