Альбом Volume Alpha, теперь официально имеет культурно-историческую значимость.

Стало известно, что саундтрек Minecraft будет включён в Национальный реестр звукозаписей США, что подтверждает культовый статус как игры, так и самих аудиозаписей.

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Альбом Volume Alpha, написанный композитором Дэниелом Розенгельдом (также известный как C418) будет сохранен в библиотеке конгресса США и будет вторым видеоигровым саундтреком, который удостоился такой награды. В 2023 году в этот же реестр попала тема Super Mario Bros.

Майнкрафт действительно стал классикой видеоигр, про которую знает большое количество людей, которые даже не играли в игру. С миром кубов знакомы пользователи всех устройств, начиная от стационарных, заканчивая мобильными и портативными. Игра вышла в 2011 году и с тех пор начала активно развиваться, постепенно становясь частью мировой поп-культуры. Это подтверждается как миллионами просмотров видео по игре на различных видеохостингах, так и успешной экранизацией, которая собирает большую кассу прямо сейчас.



