Точной даты релиза на данный момент нет

Адаптация культовой серии видеоигр Devil May Cry вышла всего неделю назад – третьего апреля, но Netflix уже официально объявили о выходе второго сезона и поделились постером. Второй сезон обещают выпустить «скоро», точной даты на данный момент нет. Сообщается, что за первую неделю после релиза, первый сезон собрал более 5 миллионов просмотров и 21 миллион часов просмотра. Это, несомненно успех, поскольку сериал держится в топ-3 по просмотрам на Netflix и получает высокие оценки.

Несмотря на высокие оценки профессиональных критиков, зрители разделились на два лагеря – на фанатов и хейтеров. Первые хвалят аниме за новый подход к сюжету и лору серии, не зацикливаясь на игровом первоисточнике, где хватает дыр в сюжете. Ругают же сериал за то же самое – за отход от канона видеоигр и внесение новых элементов в повествование. За адаптацию отвечает Ади Шанкар, известный по работе над адаптацией игр Castlevania.

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Кто знает, возможно Capcom активно наблюдает за просмотрами и реакцией общественности на этот проект. Если цифры окажутся удовлетворительными для издателя, то выпуск новой части в серии игр не заставит себя ждать. Последняя часть Devil May Cry 5 вышла более 6 лет назад – 8 марта 2019 года.