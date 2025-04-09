В сети уже давно ходят слухи о новой стационарной консоли Valve, но сейчас появились более подробные детали, так как популярный ютубер с почти 700 тысячами подписчиков поделился с миром прототипом консоли, который оказался у него в руках. Устройство имеет название Steambox, что, скорее всего не окончательный вариант и к релизу все может измениться.
В новом видео, которое вышло менее суток назад, автор видеоролика рассказывает о внешнем и внутреннем устройстве консоли. Данный аппарат, как и Steam Deck базируется на чипах AMD, а именно:
- В качестве процессора выступает AMD Ryzen 5 1400, основанный на архитектуре Zen первого поколения и имеющий 14 нанометровый техпроцесс с 4 ядрами и 8 потоками с частотой 3,3 ГГц.
- Видеокартой является AMD RX 580, давно знакомая всем геймерам. Она установлена в вертикальном положении через райзер
- Материнская плата имеет чипсет A320. Что примечательно, схема материнской платы устройства (которая продается на неизвестном русскоязычном сайте за 100 рублей) датируется 2022 годом.
- Объем оперативной памяти составляет 8 гигабайт.
Итоговая мощность консоли является чуть выше, чем у PlayStation 4 Pro. Система установлена не Proton, как на Steam Deck, а Windows 10. Также были обнаружены два жестких диска 2.5" объемом по 1 Тб каждый.
Кратко резюмируя, можно сделать вывод о том, что на руках у пытливого блогера оказалась не самая актуальная версия консоли. Об этом говорит как общее наполнение девайса, так и тот факт, что в 2020 году Джеффом Кили случайно была показана чуть более новая версия. Очевидно, что это лишь прототип, а над итоговым вариантом может идти работа и по сей день.