Итоговая мощность консоли на Windows 10 чуть выше, чем у PlayStation 4 Pro.

В сети уже давно ходят слухи о новой стационарной консоли Valve, но сейчас появились более подробные детали, так как популярный ютубер с почти 700 тысячами подписчиков поделился с миром прототипом консоли, который оказался у него в руках. Устройство имеет название Steambox, что, скорее всего не окончательный вариант и к релизу все может измениться.

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В новом видео, которое вышло менее суток назад, автор видеоролика рассказывает о внешнем и внутреннем устройстве консоли. Данный аппарат, как и Steam Deck базируется на чипах AMD, а именно:

В качестве процессора выступает AMD Ryzen 5 1400, основанный на архитектуре Zen первого поколения и имеющий 14 нанометровый техпроцесс с 4 ядрами и 8 потоками с частотой 3,3 ГГц.

Видеокартой является AMD RX 580, давно знакомая всем геймерам. Она установлена в вертикальном положении через райзер

Материнская плата имеет чипсет A320. Что примечательно, схема материнской платы устройства (которая продается на неизвестном русскоязычном сайте за 100 рублей) датируется 2022 годом.

Объем оперативной памяти составляет 8 гигабайт.

Итоговая мощность консоли является чуть выше, чем у PlayStation 4 Pro. Система установлена не Proton, как на Steam Deck, а Windows 10. Также были обнаружены два жестких диска 2.5" объемом по 1 Тб каждый.

Кратко резюмируя, можно сделать вывод о том, что на руках у пытливого блогера оказалась не самая актуальная версия консоли. Об этом говорит как общее наполнение девайса, так и тот факт, что в 2020 году Джеффом Кили случайно была показана чуть более новая версия. Очевидно, что это лишь прототип, а над итоговым вариантом может идти работа и по сей день.