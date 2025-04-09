Фильм оказался настолько успешным, что студия уже думает над сиквелом

Экранизация Minecraft продолжает успешное шествие по кинотеатрам. Сообщается, что за прошедший уик-энд фильму удалось собрать неплохую сумму, и теперь общие сборы составляют более 300 миллионов долларов. Такие цифры в первые дни проката не могли оставить боссов студии равнодушными, поэтому уже сейчас известно о том, что режиссер ведет переговоры о потенциальном продолжении картины под его руководством.

Режиссер Minecraft Джаред Хесс сообщил, что у него имеется желание снять сиквел не только о Стиве, главном герое, но и об Алекс, появление которой раскрыли в сцене после титров. На вопрос о том, хотел ли Хесс принять участие в сиквеле, он ответил, что было бы «очень весело вернуться в этот мир», и что было много вещей, которые он «не затронул из того, что мы хотели». По словам постановщика, в игре имеется очень обширный и разнообразный мир, наполнение которого невозможно показать за один фильм.

Несмотря на то, что отзывы у фильма довольно смешанные, нельзя отрицать его финансовую успешностью Неудивительно, что разговоры о продолжении начались менее, чем через неделю после начала проката.