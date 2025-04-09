Датамайнеры обнаружили новые детали об игре

Споры вокруг последнего релиза Ubisoft не утихают с момента релиза. Фанаты продолжают обсуждать сюжет и геймплей игры, которая не осталась незамеченной для многих геймеров. Теперь датамайнеры добавили еще одну тему для обсуждения.

Один из датамайнеров, которые изучали файлы игры, обнаружили информацию, касающуюся будущего DLC, которое имеет название «Claws of Awaji», что можно перевести как «Когти Авадзи». Сообщается, что в дополнении есть существенные сюжетные моменты, которые в значительной степени влияют на основную игру настолько, что первоначально этот контент должен был быть в базовой версии игры.

По известным данным, сценарий DLC был добавлен в игру уже с патчем первого дня, что говорит о принадлежности контента к оригинальной игре. Скорее всего, дело в том, что Ubisoft неоднократно переносила релиз Assassin’s Creed Shadows, из-за чего часть контента приходилось вырезать. Такой подход может свидетельствовать о внутренних производственных трудностях или сжатых сроках: вместо полноценной разработки авторы сократили основную игру и превратили часть сюжета в DLC.

Сообщается, что в новой истории будут продолжены сюжетные линии Наоэ и Ясуке, которые фанаты сочли незавершёнными. Релиз «Claws of Awaji» ожидается в ближайшие месяцы.