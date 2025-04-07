Экранизацией фильма занимается студия A24

По данным Deadline, студия А24 определилась с выбором человека, который будет заниматься постановкой экранизации популярной видеоигры от Хидео Кодзимы – Death Stranding. Режиссер известен своими работами над фильмами «Тихое место: День первый» и «Свинья».

На данный момент режиссер занят работой над пост-продакшеном фильма «Смерть Робин Гуда» для А24, он уже активно вовлечен в работу над экранизацией видеоигры. По сообщениям источников, Майкл Сарноски будет выступать не только в качестве постановщика адаптации, но и её сценаристом. Хидео Кодзима, судя по всему, принимать участие в написании сценария не будет.

«Свинья», снятая Майклом Сарноски получила хорошие отзывы критиков и зрителей. В этом фильме Николас Кейдж сыграл одну из самых важных ролей в своей карьере, Сарноски стал известен как восходящая звезда в рядах режиссеров.

Об актерском составе на данный момент не сообщается. Очевидно, многие фанаты игры ожидают увидеть любимых персонажей с теми же актерами, что сыграли их в видеоигре. О дате выхода также нет информации.