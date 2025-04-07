Просто заглушка или геймерам стоит приготовить свои кошельки?

Недавно один из европейских магазинов представил страницу cо всеми ожидаемой Grand Theft Auto 6. Очевидно, что все магазины готовятся к релизу самой масштабной игры как могут, однако пользователей удивил не сам факт появления такой страницы, а предполагаемая стоимость игры.

Швейцарский магазин выставил ценник для игры в размере 99 швейцарских франков, что равняется примерно 115 долларов или 9969,00 рублей. Конечно, игры в Швейцарии, как и многие другие товары, продаются гораздо дороже, чем во всем остальном мире, но это может быть и просто заглушка для сайта.

Вскоре такую информацию с сайта убрали, как только она начала привлекать излишнее внимание к ритейлеру. Однако, учитывая шок у геймеров от презентации Nintendo Switch 2 и предыдущие предположения о том, что GTA 6 будет стоить более 100 долларов, эта информация снова заставляет некоторых фанатов Grand Theft Auto нервничать. Напомним, что Nintendo планирует брать с игроков 80 долларов за цифровую копию Mario Kart World и 90 долларов за физическую копию.

Ни Rockstar Games, ни ее владелец Take-Two Interactive не прокомментировали этот ценник и спекуляции, которые он породил. Кто знает, возможно маркетологи таким образом готовят геймеров к новому стандарту цен на игры, особенно на ААА-тайтлы.



