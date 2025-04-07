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Amogus54
Швейцарский магазин выставил GTA 6 на продажу более чем за 100 долларов
Просто заглушка или геймерам стоит приготовить свои кошельки?

Недавно один из европейских магазинов представил страницу cо всеми ожидаемой Grand Theft Auto 6. Очевидно, что все магазины готовятся к релизу самой масштабной игры как могут, однако пользователей удивил не сам факт появления такой страницы, а предполагаемая стоимость игры.

Швейцарский магазин выставил ценник для игры в размере 99 швейцарских франков, что равняется примерно 115 долларов или 9969,00 рублей. Конечно, игры в Швейцарии, как и многие другие товары, продаются гораздо дороже, чем во всем остальном мире, но это может быть и просто заглушка для сайта.

Вскоре такую информацию с сайта убрали, как только она начала привлекать излишнее внимание к ритейлеру. Однако, учитывая шок у геймеров от презентации Nintendo Switch 2 и предыдущие предположения о том, что GTA 6 будет стоить более 100 долларов, эта информация снова заставляет некоторых фанатов Grand Theft Auto нервничать. Напомним, что Nintendo планирует брать с игроков 80 долларов за цифровую копию Mario Kart World и 90 долларов за физическую копию.

Ни Rockstar Games, ни ее владелец Take-Two Interactive не прокомментировали этот ценник и спекуляции, которые он породил. Кто знает, возможно маркетологи таким образом готовят геймеров к новому стандарту цен на игры, особенно на ААА-тайтлы.


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Источник: comicbook.com
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