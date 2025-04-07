По словам создательницы, фильм, который она хотела снять изначально был другим

Спустя почти два года после премьеры фильма «Капитан Марвел 2», который в оригинале называется «The Marvels» Ниа ДаКоста, режиссер фильма поведала о том, что фильм изначально был совсем другим. Во время производства она поняла, что получается совсем не то, что она изначально презентовала боссам студии. Итоговый вариант принес студии значительные убытки, а ДаКоста осталась расстроена потерянным потенциалом картины.

На кинофестивале Storyhouse Screenwriting Film Festival в Ирландии она рассказала, что в один из дней производства она осознала, что это будет не тот фильм, который она задумывала. Одной из первых идей, которую она предложила, было участие Адама Уорлока, персонажа, который дебютировал в «Стражах Галактики. Часть 3» Джеймса Ганна, и путешествия во времени. По её словам, путешествия во времени были удалены из фильма из-за того, что схожие идеи наблюдались в сериале «Локи».

Дело в том, что такие крупные студии имеют свойство оказывать давление на режиссеров и сценаристов, чтобы следовать проверенной формуле, удобной для продюсеров. То, как снимаются такие блокбастеры в значительной степени отличается от того, как снимаются авторские и независимые фильмы. Во время съемок Ниа ДаКоста поняла, что в таких случаях нужно просто довериться машине по производству контента и надеяться на лучшее. Тем не менее, это ценный опыт для режиссера, который поможет отстаивать свои интересы в будущем и более тщательно подходить к работе над фильмами. Помимо прочего, съемки проходили в разгар пандемии COVID-19, что также оставило след на картине.

Как мы знаем, итогом неразберихи на съемках послужил кассовый провал фильма. При производственном бюджете в 300 миллионов долларов, «Капитан Марвел 2» смог заработать в прокате всего 200 миллионов. В итоге фильм поставил анти-рекорд по сборам в киновселенной Marvel.



