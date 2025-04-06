Capcom может работать над ремейком первой Resident Evil

Среди фанатов серии игр Resident Evil от Capcom уже несколько лет ходят слухи о продолжении или ремейке старых игр. Последний проект по серии – это ремейк Resident Evil 4, который получил восторженные отзывы и имеет хорошие продажи. После этого в сети ходили слухи о работе над ремейком Resident Evil 5 или Resident Evil Zero. Однако последние данные говорят об обратном.

Один из фанатов выложил на Reddit свое фото с актрисой Николь Томпкинс, подарившей голос Джилл Валентайн из оригинальной игры. По его заявлению, во время их встречи он задал вопрос о её участии в ремейке оригинального Resident Evil, в ответ на который она одобрительно подмигнула.

Даже если актриса и решила таким образом обрадовать фанатов и нарушить договор о неразглашении, то не факт, что именно эта часть выйдет быстрее всего. Возможно, актриса просто решила подыграть фанату во время такой встречи. Тем не менее, работа над играми серии активно ведется в Capcom. Фанаты ожидают как минимум новую номерную часть – Resident Evil 9, а какая часть классики получит вторую жизнь пока что неизвестно.