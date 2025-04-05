Ubisoft выпустила новый патч без объяснения причин.

Спустя 10 лет после релиза ПК-версия Far Cry 4 получила внезапный патч от Ubisoft, который никак не был прокомментирован. Игроки начали отчаянно искать ответы на вопросы, которые появились с таким обновлением, что породило множество вопросов в Steam и на Reddit, связанные с этим. На сайте SteamDB можно отслеживать большой список измененных файлов, однако игроки все равно не могли сразу понять, что изменилось.

Один из пользователей Reddit все же нашел изменения. Как сообщается, во время миссий на Арене Шанат, как минимум одна из девушек стала носить бюстгальтер, хотя раньше ходила без него. Ранее таких девушек было как минимум трое, а также девушка могла подшутить над игроком, что он смотрит только на её грудь. Также, во время этого же сюжетного сегмента главный герой Аджай «больше не голый», а теперь носит «набедренную повязку».

На данный момент Ubisoft никак не комментировала такой шаг. Многие геймеры не понимают, почему эти изменения были реализованы сейчас, спустя столько времени. Ведь в рейтинге ESRB Far Cry 4 уже получил отметку о наготе.